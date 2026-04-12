1.1685 BGN
90 евро- кой е най-скъпият козунак този Великден

bTV Бизнес екип

Защо е толкова специален?

Луксозен дизайнерски сладкиш, гурме колаборация на Dolce & Gabbana със сицилианската сладкарница Fiasconaro, се продава в Пловдив за над 90 евро.

Това, което изглежда като най-луксозния козунак във витрините тази година, всъщност не е класически козунак, а италианска великденска „Colomba“ – традиционен сладкиш във формата на гълъб. Дизайнерската версия е създадена в колаборация между модната къща Dolce & Gabbana и сицилианската сладкарница Fiasconaro, известна с ръчно приготвените си панетонета и коломби.

Какво трябва да пише на етикета, за да сме сигурни, че козунакът е хубав?

Colomba е великденският еквивалент на панетоне – меко, естествено втасало тесто с дълга ферментация, богато на масло и ароматни добавки.

При версията на Dolce & Gabbana рецептата включва:

  • карамелизирани сицилиански портокалови кори
  • естествена закваска с дълга ферментация (до 36 часа)
  • глазура от захар и яйчен белтък
  • цели сицилиански бадеми
  • деликатни цитрусови нотки и пухкава текстура

Резултатът е гурме десерт, предназначен по-скоро за подарък или празничен акцент, отколкото за всекидневна консумация.

Великденски рекорди: Шоколадово яйце, тежащо 7 тона и още любопитни неща

Основният акцент при тези продукти са колекционерските метални кутии, вдъхновени от сицилианската култура.
Дизайнът е разработен лично от Доменико Долче и Стефано Габана и превръща сладкиша в луксозен подарък, който често се пази дълго след празника.

Защо е толкова скъпа

Цената идва от комбинацията между:

  • ръчно производство и дълга ферментация
  • висококачествени сицилиански съставки
  • лимитирано производство
  • дизайнерска колекционерска опаковка
  • колаборация между луксозен моден бранд и традиционна сладкарница

С повече от 70-годишна семейна история, Fiasconaro е считана за един от символите на Сицилия, а съвместният проект с Dolce & Gabbana превръща традиционния великденски сладкиш в истински луксозен продукт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

