Какво трябва да пише на етикета, за да сме сигурни, че козунакът е хубав?

Какво трябва да пише на етикета, за да сме сигурни, че козунакът е хубав?

bTV Бизнес екип

Козунакът е неизменна част от празничната трапеза на Великден

Семейство, традиция и споделена трапеза – това са първите асоциации, когато говорим за Великден. Но зад празничната идилия често се крият и по-малко приятни реалности. В навечерието на празника потребителите трябва да бъдат особено внимателни, защото подвеждащи етикети и компромисно качество продължават да присъстват на пазара.

"Няма особени разлики в нарушенията преди празници и през останалото време - проблемите са едни и същи и са хронични", коментира Богомил Николов от Активни потребители пред bTV Бизнес Новините. По думите му, липсата на сериозни санкции е сред основните причини тези практики да продължават.

Какво издава качествения козунак?

Козунакът е неизменна част от празничната трапеза, но именно при него компромисите са чести. Според Николов, най-сигурният ориентир остава етикетът.

"Истинският козунак съдържа яйца, мляко, масло, брашно и мая. Ако на етикета липсват яйца или са заменени с яйчен прах – това е ясен индикатор за компромис в качеството", подчертава той.

Цветът също може да бъде подвеждащ. "Производителите често компенсират липсата на естествени съставки с оцветители“, допълва експертът.

Още един важен сигнал е срокът на годност. "Козунак с трайност 6 месеца няма как да е без консерванти. Въпросът е дали за празника си заслужава да направим компромис с вкуса и качеството?", пита риторично Николов.

Постоянни проблеми в качеството на храните

Нарушенията не се ограничават само до тестените изделия. „Сред трайните практики са разлики между цената на етикета и сумата на касовата бележка, невярно посочени количества заради включена тара и подмяна на съставки с по-евтини алтернативи“, посочва той.

Особено тревожен остава млечният сектор. „Продължават да се предлагат имитиращи продукти, обозначени подвеждащо“, казва Николов и предупреждава, че потребителите често не осъзнават какво купуват.

Празничното пазаруване изисква повече внимание и планиране. „Не трябва да оставяме покупките за последния момент. Така се поддаваме на импулси и нямаме време да сравним цени и съставки“, съветва експертът.

Той препоръчва също да се залага на проверени търговци и, когато е възможно, храната да се приготвя у дома. „Ако искате качествена салата снежанка, най-сигурният вариант е да си я приготвите сами“, допълва Николов.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

