Великденски рекорди: Шоколадово яйце, тежащо 7 тона и още любопитни неща

Сред рекордите е и 168-килограмов козунак

След броени дни и православните християни ще празнуват Великден. Рекордьори от цял свят използват празничните си традиции, за да създадат най-мащабните празненства. От великденски яйца до шоколадови изкушения – малцина могат да се сравнят с начина, по който те отбелязват празника, пишат от Световните рекорди на гинес.

Едно тестено лакомство достигна крайности, когато пекарната Greenhalghs Bakery (Великобритания) приготви горещ великденски козунак (hot cross bun). За разлика от всички останали, той беше с диаметър над 2,1 метра и тежеше 168 кг – приблизително колкото гума на трактор. За създаването на най-големия такъв козунак са използвани съставки, равняващи се на 2300 стандартни броя.

Пекарната представи впечатляващото си творение в природния резерват Saltholme на 5 април 2012 г., където посетителите имаха възможност да отпразнуват, като опитат традиционното английско великденско лакомство.

Носейки радост на хиляди деца, Cypress Garden Adventure Park (САЩ) скри над 510 000 яйца за 9753 участници. Паркът организира великденско търсене на яйца на 1 април 2007 г., като този рекорд – за най-голямо подобно събитие – остава ненадминат и до днес. Скрити бяха над половин милион яйца, пълни със сладкиши, а доброволци и служители се погрижиха всяко дете да има шанс да открие поне едно. В рамките на събитието местни бизнеси също добавиха свои награди – едно щастливо дете дори спечели двугодишна стипендия за Polk County Community College.

Събитието беше организирано с цел даи да привлече внимание към парка. Две години по-късно обаче Cypress Garden Adventure Park затвори, а теренът му стана част от Legoland Florida Resort. Въпреки мащаба си, подобни събития в САЩ обикновено се организират от местни общностни центрове или църкви – и макар да са по-малки, удоволствието от намирането на най-много яйца остава същото, пише сайтът Искра.бг.

Придържайки се към темата за великденските яйца, в рамките на фестивала Osterfest в град Помероде (Бразилия), организацията Associação Visite Pomerode възложи на местни артисти да създадат и украсят яйце с височина 16,72 метра – приблизително колкото вятърна турбина. Яйцето е изрисувано в кашубски фолклорен стил и държи рекорда за най-голямо украсено великденско яйце.

Творението е част от празника Osterfest – един от най-известните в Южна Америка. Първоначално германски фестивал, той включва музика, танци и най-вече украсяване на яйца. Град Помероде вече е държал този рекорд, но решил да създаде още по-голямо яйце, за да си го върне.

„Голяма радост е да видим Помероде отново в Книгата на рекордите на Гинес, като си върнем титлата за най-голямо украсено яйце и дадем още по-голяма популярност на нашия фестивал Osterfest“, заяви Манфредо Гьоде, президент на Associação Visite Pomerode. „Нашето гигантско яйце тази година отдава почит на традициите в рисуването от Кашубия – регион в Померания, откъдето произхождат основателите на града. Това беше огромно предизвикателство, но напълно си заслужаваше!“

Докато в Бразилия украсяваха яйца, в Италия създаваха сладко изкушение. Търговският център Le Acciaierie изработи най-голямото шоколадово великденско яйце в света. То тежеше 7200 кг и беше високо 10,39 метра – повече от теглото на слон. За съжаление на любителите на шоколада, яйцето не е изцяло направено от шоколад. То е било подсилено със стоманена конструкция, която оформя рамката на шоколадовата обвивка. Изработката му е отнела 48 дни.

В Италия шоколатиерите превръщат Великден в истинско състезание, създавайки все по-впечатляващи сладкарски изделия. По това време на годината витрините са пълни с изящни шоколадови яйца – а какъв по-добър начин да впечатлиш всички от това да създадеш най-голямото?

И разбира се, Великден не би бил същият без великденското зайче. В британското село Bunny, Нотингамшър, телевизионната личност Сам Томпсън отбеляза празника, като постави заешки уши на възможно най-много хора за една минута. На 18 април 2025 г. той успя да сложи 32 чифта уши, поставяйки рекорд.

Освен тези рекордьори, всички тези креативни великденски събития и произведения доказват, че въображението няма граници. Те гарантират, че всяка общност може да се наслади на един наистина „яйцецентричен“ и незабравим Великден.