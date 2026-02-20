Това са 5-те най-продавани коли на всички времена

Вижте всички тук

Сред петте най-продавани автомобила са по два японски и немски, както и един американски автомобил.

Хонда Сивик

Снимка: bg.wikipedia.org

Пети в списъка е Honda Civic, който успешно печели клиенти по целия свят от 1972 г. Civic е известен като икономичен, надежден и същевременно приятен за шофиране автомобил, като се предлага в много версии, от основни градски версии до спортни модели Type R. С продажби от над 24 милиона бройки, той се нарежда сред безспорните класики на автомобилната индустрия, пише Avto Magazin.

Фолксваген Бийтъл

Снимка: bg.wikipedia.org

Volkswagen Beetle също е икона. От началото на производството през 1938 г. до края на 2003 г. са произведени 21,5 милиона бройки. Благодарение на простата си технология, издръжливост и неповторима форма, той се превръща в световен култов автомобил, който все още се радва на много симпатии от любителите на класически автомобили.

Фолксваген Голф

Снимка: bg.wikipedia.org

Третото място отива за Volkswagen Golf, който се появява по пътищата през 1974 г. като наследник на легендарния Beetle. Със своята многофункционалност, широка гама от версии и постоянни технологични актуализации, Golf се е превърнал в еталон в европейския компактен клас, с общо над 35 милиона продадени автомобила.

Ford F-Series

Снимка: bg.wikipedia.org

На второ място е F-Series на Ford, която доминира американския пазар от 1948 г. Това е серия лекотоварни автомобили и пикапи, където моделът F-150 се е превърнал в истински символ на американския начин на живот. С общи продажби от над 40 милиона бройки, той е най-продаваното превозно средство в Съединените щати и един от най-големите световни успехи.

Тойота Корола

На първо място е Toyota Corolla, от която са продадени над 50 милиона автомобила от 1966 г. насам. Corolla е синоним на практичност, лесна поддръжка и издръжливост, така че не е изненадващо, че се е превърнала в световен рекордьор по продажби.

