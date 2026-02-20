Това са 5-те най-продавани коли на всички времена

Вижте всички тук
Сред петте най-продавани автомобила са по два японски и немски, както и един американски автомобил.
Хонда Сивик
Пети в списъка е Honda Civic, който успешно печели клиенти по целия свят от 1972 г. Civic е известен като икономичен, надежден и същевременно приятен за шофиране автомобил, като се предлага в много версии, от основни градски версии до спортни модели Type R. С продажби от над 24 милиона бройки, той се нарежда сред безспорните класики на автомобилната индустрия, пише Avto Magazin.
Фолксваген Бийтъл
Volkswagen Beetle също е икона. От началото на производството през 1938 г. до края на 2003 г. са произведени 21,5 милиона бройки. Благодарение на простата си технология, издръжливост и неповторима форма, той се превръща в световен култов автомобил, който все още се радва на много симпатии от любителите на класически автомобили.
Фолксваген Голф
Третото място отива за Volkswagen Golf, който се появява по пътищата през 1974 г. като наследник на легендарния Beetle. Със своята многофункционалност, широка гама от версии и постоянни технологични актуализации, Golf се е превърнал в еталон в европейския компактен клас, с общо над 35 милиона продадени автомобила.
Ford F-Series
На второ място е F-Series на Ford, която доминира американския пазар от 1948 г. Това е серия лекотоварни автомобили и пикапи, където моделът F-150 се е превърнал в истински символ на американския начин на живот. С общи продажби от над 40 милиона бройки, той е най-продаваното превозно средство в Съединените щати и един от най-големите световни успехи.
Тойота Корола
На първо място е Toyota Corolla, от която са продадени над 50 милиона автомобила от 1966 г. насам. Corolla е синоним на практичност, лесна поддръжка и издръжливост, така че не е изненадващо, че се е превърнала в световен рекордьор по продажби.
