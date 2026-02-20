Втора българска компания стъпва на борсата във Франкфурт

Компанията разработка интелигентни софтуерни решения

Sirma Group Holding AD (Sirma) отбелязва значим етап в развитието си на капиталовите пазари. Акциите на компанията предстои да започнат да се търгуват едновременно както на Българската фондова борса, така и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridgemarket, съобщават от БФБ.

Събитието ще отбележи успешното завършване на процеса по двойно листване и ще открие нови възможности за разширяване в един от водещите финансови центрове в Европа.

Повече за компанията

Sirma е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 г. Като европейска технологична група, Сирма предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация. Компанията e листната на Българска фондова борса вече 10 години. Съвместните усилия на българската и германската борса създадоха нови възможности за растеж за участниците в сегмента EuroBridge, в който е листната компанията.

Sirma e втората компания на сегмента за двойно листване след Shelly Group.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, коментира:

„Двойното листване на Сирма е значимо постижение не само за компанията, но и за целия български капиталов пазар. Този успех показва, че българските компании могат успешно да се конкурират на европейската сцена, като същевременно запазват силна връзка със своя вътрешен пазар. Горди сме, че Сирма избра да продължи партньорството си с Българската фондова борса, докато разширява международното си присъствие, възползвайки се от възможностите на сегмента EuroBridge и нашето стратегическо сътрудничество с Deutsche Börse. В перспектива очакваме пътят на България към еврозоната допълнително да засили доверието на инвеститорите и видимостта на българските компании, като насърчи повече от тях да привличат международен интерес и да получат достъп до по-широки източници на капитал.“

