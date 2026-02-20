Цените на екскурзиите нагоре: Тези почивки от България вече струват много повече

Туроператори в София посочват, че броят на клиентите остава стабилен

Отчитат се сигнали за сериозно поскъпване на туристическите услуги за пътуване в чужбина. В отделни случаи екскурзия до Египет през март, която преди е струвала около 1200 лева, вече се предлага за 1200 евро. От туристическия бранш обаче отричат да има подобно драстично увеличение.

По данни на Националния статистически институт пакетните пътувания в чужбина са поскъпнали с около 9% на годишна база спрямо януари миналата година. От сдружение „Обединение бъдеще за туризма“ също определят твърденията за двойно увеличение като пресилени.

Според Цветомира Николаева от организацията реалният ръст на цените е между 10 и 15%, предаде БНТ. Причините са глобалната инфлация, поскъпването на самолетните билети и увеличението на цените на хотелското настаняване.

През последната година най-голямо е поскъпването при пътуванията до Турция – между 10 и 15%. Следват Египет с увеличение между 8 и 10% и Тунис с около 8%, докато при Италия и Испания не се отчита промяна. По думите на Николаева ръстът при Турция се дължи на силното търсене от Русия и западноевропейските пазари.

Туроператори в София посочват, че броят на клиентите остава стабилен, като се увеличава интересът към екзотични дестинации като Малдивите, Тайланд и Занзибар, както и към ранните записвания. Те започват още през октомври и позволяват на туристите да запазят цени, близки до тези от предходния сезон или с минимално увеличение.

От бранша подчертават, че значително поскъпване е трудно възможно заради силната конкуренция, тъй като на пазара работят хиляди туристически агенции и клиентите лесно могат да изберат алтернативна оферта.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN