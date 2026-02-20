Спират продажбата на къщата на Иван Гешов

Той е единственият български министър-председател, работил без заплата

Къщата на Иван Гешов няма да бъде продадена и ще остане публична общинска собственост. Това съобщи кметът на Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи, като подчерта, че сградата представлява недвижима културна ценност и е защитена от закона.

По думите му имотът е със статут на публична общинска собственост, което означава, че не може да бъде продаван, апортиран или използван за покриване на частни задължения. Столичната община е предприела всички необходими законови действия, за да защити обществения интерес и да спре публичната продан на емблематичната сграда.

Снимка: БГНЕС

„Категорични сме, че тази сграда е публична общинска собственост и недвижима културна ценност“, посочва Терзиев, допълвайки, че общината ще продължи да използва всички правни механизми, за да гарантира запазването ѝ.

Кметът заявява още, че независимо от действията на предишни управляващи, които са довели до сегашната ситуация, сградата няма да премине в частни ръце чрез принудително изпълнение.

Къщата на Гешов е сред емблематичните архитектурни обекти в столицата и решението за спирането на продажбата ѝ се разглежда като важна стъпка за опазването на културното наследство на София.

