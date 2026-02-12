Колко по-евтин е ремонтът на електрическите коли от този на бензинови и дизелови?

Офертите за обслужване на електромобили са по-ниски от тези за сходни модели с ДВГ

Германският автомобилен клуб (ADAC) публикува информация от сервизи в Хамбург, Кьолн и Мюнхен относно обслужването на електромобили и автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Общо са изискани 120 ценови оферти от сервизи на пет автомобилни производителя (BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen). От получените 94 отговора става ясно, че цените се различават значително.

По-скъпо обслужване за бензинови и дизелови автомобили

Запитванията показват, че офертите за обслужване на електромобили като цяло са по-ниски в сравнение с тези за сходни модели с двигатели с вътрешно горене. И в трите града, както и в околните общини, с изключение на марката Dacia, разходите за поддръжка на автомобили с ДВГ са били поне с една трета по-високи от тези на съпоставимите електромобили.

Това съответства на реалната ситуация, тъй като електромобилите обикновено изискват по-малко труд и резервни части в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене, пише Biznis Kurir.

Електромобилите имат по-малко механични компоненти, а при тях липсват редица елементи като моторно масло, маслен филтър или запалителни свещи (при бензиновите двигатели), които при автомобилите с вътрешно горене подлежат на редовна подмяна.

Най-голяма разлика при BMW

Най-голямата разлика в разходите за обслужване е отчетена при моделите на BMW. При тази марка поддръжката на електрическите версии е средно с 58% по-евтина в сравнение със съпоставими модели със същия клас, но с двигател с вътрешно горене. Подобна тенденция се наблюдава и при останалите производители: при Mercedes разликата е 45% в полза на електромобилите, при Volkswagen – 44%, а при Hyundai – 39%. Единствено при Dacia картината е различна – там автомобилите с двигатели с вътрешно горене излизат средно с 43% по-евтино за обслужване в сравнение с електрическите им еквиваленти. Прави впечатление още, че в почти половината от сервизите, предоставили подробни ценови разчети, почасовата ставка за работа по електромобили е по-висока от тази за автомобили с двигатели с вътрешно горене. Средно т.нар. „електрическа надценка“ върху сервизния час е около 17%. От техническа гледна точка това трудно може да бъде обосновано. Ако почасовата ставка беше еднаква, разходите за поддръжка на електромобилите биха били още по-ниски.

