Ето как ще изглежда новият спортен електрически автомобил на Ferrari

Новият модел „Luce“ беше представен чрез изображения

Италианският производител на луксозни автомобили Ferrari публикува днес „подгряващи“ изображения на дългоочаквания си нов изцяло електрически спортен автомобил, като разкри името и интериорния му дизайн, предаде Reuters.

Новият модел „Luce“, което на италиански означава „светлина“, беше представен чрез изображения на кожените седалки, волана, . Външният му вид обаче ще остане в тайна до месец май.

Творческият колектив LoveFrom, основан от дизайнерите Sir Jony Ive и Marc Newson в San Francisco, си сътрудничи с Ferrari по дизайна на „Luce“, съобщи автомобилостроителят.

Технологията, която стои в основата на новия модел, беше представена от Ferrari през октомври.

Автомобилът ще разполага със специално проектирана озвучителна система, която усилва реалните вибрации от двигателя, за да създаде характерен електрически звук на Ferrari, вместо да имитира традиционния шум на двигател с вътрешно горене, посочиха от компанията, цитирани от БТА.