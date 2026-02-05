Това ли е следващият български еднорог?

Внимание, търси се еднорог

През последните години Централна и Източна Европа все по-уверено се утвърждава като източник на технологични компании с глобален потенциал. През 2025 г. регионът продължи да създава нови „еднорози“ в ключови сектори като онлайн обучение по езици, софтуер за хотелиерството и ресторантьорството, AI-базирана киберсигурност и финтех. Оценките от над 1 милиард долара вече не са изключение, а устойчива тенденция.

Тази динамика е особено важна и за България. Страната е активна част от екосистемата на Централна и Източна Европа – с развиваща се стартъп сцена, утвърдени технологични таланти и нарастващ интерес от международни инвеститори. Успехите на компании от съседни държави показват, че пътят към статут „еднорог“ е напълно реалистичен и за българските предприемачи.

През 2026 г. The Recursive проведе анкета сред 22 фонда за рисков капитал от Централна и Източна Европа, за да очертае кои регионални компании имат най-голям потенциал да се превърнат в следващите еднорози

Ето ТОП 5 стартъпи, които могат да се превърнат в еднорози, цитиран от The Recursive:

1. Bible Chat (Румъния)

Предоставя приложение, основано на вяра, което има за цел да помага на християните да търсят мир и подкрепа ежедневно чрез библейски учения.

Основатели: Мариус Йордаке, Лаурентиу-Виктор Б.

Вертикала: FaithTech

Последен кръг: 12,76 милиона евро

Етап: Серия A

Инвеститори: True Ventures, Early Game Ventures, Play Ventures, Silicon Gardens, Underline Ventures

Общо финансиране: 12,76 милиона евро

2. DruidAI (Румъния)

Човеко-центрирана, базирана на агенти платформа за изкуствен интелект, която разработва и управлява интелигентни агенти за предприятия, опростявайки процесите, подобрявайки взаимодействията и осигурявайки измеримо бизнес въздействие с корпоративен клас сигурност, управление и опции за локално, облачно или хибридно внедряване.

Основатели: Ливиу Драган, Андреа Плеся

Вертикала: Корпоративен изкуствен интелект

Последен кръг: 26,37 милиона евро

Етап: Серия C

Инвеститори: Cipio Partners, Hoxton Ventures, Karma Ventures, Smedvig, TQ Ventures, Alfabeat, GapMinder Venture Partners, SeedBlink и други

Общо финансиране: 69,75 милиона евро

3. EnduroSat (България)

Проектира, изгражда и управлява спътници за космически мисии в ниска околоземна орбита (LEO) и отвъд нея, като управлява всичко - от проектирането на мисията до изстрелването и експлоатацията. Насочва се към клиенти в космическата индустрия, търсещи рационализирани спътникови решения.

Основатели: Райчо Райчев

Вертикала: Космически технологии

Последен кръг: 90 милиона евро

Етап: Серия B / Растеж

Инвеститори: Riot Ventures, Google Ventures (GV), Lux Capital, Европейският фонд за иновации, Shrug Capital, Founders Fund, Ceecat Capital, Morphosis Capital, Freigeist Capital, Neo Ventures

Общо финансиране: 152,25 милиона евро

4. Oddin.gg (Чехия)

B2B доставчик на залози за електронни спортове, предлагащ цялостна екосистема: многократно награждаван поток от коефициенти, управление на риска, iFrame решение, джаджи, данни за електронни спортове на живо, 24/7 съдържание и маркетингови услуги.

Основатели: Марек Сухар, Прокоп Симон

Вертикала: B2B iGaming

Последен кръг: €3.83 млн.

Етап: Серия A

Инвеститори: Genting Ventures, Presto Ventures, Velo Partners

Общо финансиране: Няма данни

5. Orqa FPV (Хърватия)

Проектира и произвежда усъвършенствани FPV и безпилотни летателни системи за клиенти в областта на отбраната и корпоративните клиенти, с вертикално интегриран контрол от проектирането до производството, който позволява оптимизация на ниво компоненти по цялата верига на доставки.

Основатели: Сърджан Ковачевич, Иван Йелушич, Влатко Матиевич

Вертикала: Отбранителни технологии

Последен кръг: 5,8 милиона евро

Инвеститори: Lightspeed Venture Partners, Radius Capital, Decisive Point, Day One Capital

Общо финансиране: 6,97 милиона евро

