Това ли е следващият български еднорог?

Внимание, търси се еднорог
През последните години Централна и Източна Европа все по-уверено се утвърждава като източник на технологични компании с глобален потенциал. През 2025 г. регионът продължи да създава нови „еднорози“ в ключови сектори като онлайн обучение по езици, софтуер за хотелиерството и ресторантьорството, AI-базирана киберсигурност и финтех. Оценките от над 1 милиард долара вече не са изключение, а устойчива тенденция.
Тази динамика е особено важна и за България. Страната е активна част от екосистемата на Централна и Източна Европа – с развиваща се стартъп сцена, утвърдени технологични таланти и нарастващ интерес от международни инвеститори. Успехите на компании от съседни държави показват, че пътят към статут „еднорог“ е напълно реалистичен и за българските предприемачи.
През 2026 г. The Recursive проведе анкета сред 22 фонда за рисков капитал от Централна и Източна Европа, за да очертае кои регионални компании имат най-голям потенциал да се превърнат в следващите еднорози
Ето ТОП 5 стартъпи, които могат да се превърнат в еднорози, цитиран от The Recursive:
1. Bible Chat (Румъния)
Предоставя приложение, основано на вяра, което има за цел да помага на християните да търсят мир и подкрепа ежедневно чрез библейски учения.
Основатели: Мариус Йордаке, Лаурентиу-Виктор Б.
Вертикала: FaithTech
Последен кръг: 12,76 милиона евро
Етап: Серия A
Инвеститори: True Ventures, Early Game Ventures, Play Ventures, Silicon Gardens, Underline Ventures
Общо финансиране: 12,76 милиона евро
2. DruidAI (Румъния)
Човеко-центрирана, базирана на агенти платформа за изкуствен интелект, която разработва и управлява интелигентни агенти за предприятия, опростявайки процесите, подобрявайки взаимодействията и осигурявайки измеримо бизнес въздействие с корпоративен клас сигурност, управление и опции за локално, облачно или хибридно внедряване.
Основатели: Ливиу Драган, Андреа Плеся
Вертикала: Корпоративен изкуствен интелект
Последен кръг: 26,37 милиона евро
Етап: Серия C
Инвеститори: Cipio Partners, Hoxton Ventures, Karma Ventures, Smedvig, TQ Ventures, Alfabeat, GapMinder Venture Partners, SeedBlink и други
Общо финансиране: 69,75 милиона евро
3. EnduroSat (България)
Снимка:
EnduroSat/ Facebook
Проектира, изгражда и управлява спътници за космически мисии в ниска околоземна орбита (LEO) и отвъд нея, като управлява всичко - от проектирането на мисията до изстрелването и експлоатацията. Насочва се към клиенти в космическата индустрия, търсещи рационализирани спътникови решения.
Основатели: Райчо Райчев
Вертикала: Космически технологии
Последен кръг: 90 милиона евро
Етап: Серия B / Растеж
Инвеститори: Riot Ventures, Google Ventures (GV), Lux Capital, Европейският фонд за иновации, Shrug Capital, Founders Fund, Ceecat Capital, Morphosis Capital, Freigeist Capital, Neo Ventures
Общо финансиране: 152,25 милиона евро
4. Oddin.gg (Чехия)
B2B доставчик на залози за електронни спортове, предлагащ цялостна екосистема: многократно награждаван поток от коефициенти, управление на риска, iFrame решение, джаджи, данни за електронни спортове на живо, 24/7 съдържание и маркетингови услуги.
Основатели: Марек Сухар, Прокоп Симон
Вертикала: B2B iGaming
Последен кръг: €3.83 млн.
Етап: Серия A
Инвеститори: Genting Ventures, Presto Ventures, Velo Partners
Общо финансиране: Няма данни
5. Orqa FPV (Хърватия)
Проектира и произвежда усъвършенствани FPV и безпилотни летателни системи за клиенти в областта на отбраната и корпоративните клиенти, с вертикално интегриран контрол от проектирането до производството, който позволява оптимизация на ниво компоненти по цялата верига на доставки.
Основатели: Сърджан Ковачевич, Иван Йелушич, Влатко Матиевич
Вертикала: Отбранителни технологии
Последен кръг: 5,8 милиона евро
Инвеститори: Lightspeed Venture Partners, Radius Capital, Decisive Point, Day One Capital
Общо финансиране: 6,97 милиона евро
