Alphabet отчете значителен растеж на облачния си бизнес

Приходите на Alphabet достигнаха 113,83 милиарда долара през периода октомври-декември 2025 г.

Приходите на американската корпорация Alphabet, компанията майка на Google, надминаха очакванията през четвъртото тримесечие на миналата година, предаде Ройтерс.

Приходите на Alphabet достигнаха 113,83 милиарда долара през периода октомври-декември 2025 г., надминавайки прогнозите за 111,43 милиарда долара, по данни на London Stock Exchange Group -LSEG.

Коригираният печалба на акция е 2,82 долара, също над прогнозираните за 2,63 долара на ценна книга, предаде БТА.

Особено впечатляващ е растежът на облачния бизнес, който нараства с 48 на сто до 17,7 млрд. долара, отбелязвайки най-бързия темп на растеж за последните над четири години. Най-новата версия на модела изкуствен интелект (ИИ) на компанията - Gemini 3 вече има над 8 милиона платени лиценза и се използва от 2800 компании.

За 2026 г. Alphabet планира да удвои капиталовите разходи в диапазона 175-185 млрд. долара спрямо 91,45 млрд. през 2025 г., с акцент върху изчислителни мощности за ИИ - сървъри, центрове за данни и мрежова инфраструктура.

Анализатори прогнозираха, че компанията ще изразходва приблизително 115,26 милиарда долара тази година.

Главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай обяви, че тези инвестиции вече водят до приходи и растеж във всички сектори и ще помогнат за преодоляване на ограниченията в капацитета.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN