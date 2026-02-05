BGN → EUR
Все повече онлайн поръчки се доставят до автомати

Все повече онлайн поръчки се доставят до автомати

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Мрежата от автомати за пратки продължава да се разширява и вече обхваща над 150 населени места в страната

Автоматите за доставка на пратки се използват все по-активно за получаване на онлайн покупки в България, показват данни за 2025 г., предоставени от пресцентъра на компанията Бокс Нау“, цитира БТА. По информация на дружеството през изминалата година чрез мрежата от автоматични шкафчета са били обработени общо 8,2 милиона пратки, като услугата е достигнала до 1,8 милиона активни потребители. Данните сочат още, че 98% от пратките са били доставени в рамките на обявените срокове.

От Бокс Наупосочват, че сред основните фактори за растящия интерес към този модел на доставка е възможността клиентите да получават и изпращат пратки в удобно за тях време. Автоматите осигуряват денонощен достъп и значително намаляват зависимостта от фиксирани графици и необходимостта от присъствие на конкретен адрес.

Американски газ за България: Първата доставка за 2026 г. акостира в Александруполис

Според компанията мрежата от автомати за пратки продължава да се разширява и вече обхваща над 150 населени места в страната. Част от съоръженията, разположени на открито, работят със захранване от слънчева енергия, което им позволява автономна експлоатация.

В интервю за БТА председателят на Българската Е-комерс Асоциация Жанет Найденова отбелязва като водеща тенденция за 2025 г. факта, че над 50% от онлайн поръчките в страната са доставени до автоматични шкафчета. По думите ѝ това ясно показва предпочитанията на потребителите към бързи, удобни и безконтактни доставки в избран от тях момент.

