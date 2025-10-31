Български авиокосмически производител открива нов космически център в София

Компанията успява да си осигури 90 млн. евро финансиране

Българската компания EnduroSat обяви обяви успешното приключване на кръг от финансиране от 104 милиона долара (90 милиона евро), целящ значително разширяване на производствените ѝ възможности и ускоряване на сроковете за доставка на усъвършенствани спътникови констелации, съобщава The Recursive.

За какво ще използват финансирането?

Снимка: EnduroSat/ Facebook

Инвестицията ще позволи на EnduroSat да произвежда до два спътника от клас ESPA на ден , което драстично ще намали времето за достигане до орбита за търговските и правителствените оператори на спътникови съзвездия по целия свят.

Новият космически център в София разширява глобалните възможности

Съвпадайки с обявяването на финансирането, EnduroSat официално откри своя свръхмодерен космически център в София, България , съоръжение с площ от 188 340 квадратни фута, предназначено да отговори на нарастващото глобално търсене на малки до средни по размер сателитни съзвездия.

Новият космически център предоставя възможност за производство на до два спътника с тегло от 200 до 500 кг на ден и разполага с модерни радиочестотни лаборатории, хардуерни и механични лаборатории, чисти помещения със стандарт ISO и комплексни съоръжения за квалификация на космически системи . Това разширение гарантира безпрецедентна скорост, надеждност и рентабилност при производството на спътници.

През май тази година EnduroSat осигури инвестиция от 43 милиона евро, водена от Founders Fund, с участието на CEECAT Capital, Morphosis Capital и други съществуващи инвеститори. Преди това, през февруари, компанията осигури друга значителна инвестиция - кръг от 20 милиона евро, воден от базираната в Люксембург частна инвестиционна компания CEECAT Capital , с участието на други съществуващи инвеститори.

