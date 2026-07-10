Тези модели коли ще бъдат спрени от производство през 2027 г.

BMW и Audi са част от този списък

Всяка година автомобилният пазар се обновява, което означава, че някои добре познати модели неизбежно достигат края на своя жизнен път. С приключването на моделната 2026 година, повече от дузина автомобилни линии или ще бъдат спрени от производство завинаги, или ще излязат в "продължителна почивка", пропускайки моделната 2027 г. Вижте част от класицята, цитирана от Car and Driver:

Audi RS7

Снимка: Audi

Като последният останал вариант от моделната линия A7 на Audi , Audi RS7 се присъединява към останалите си събратя в „отвъдното“ с края на моделната 2026 година. Тези, които търсят средноразмерен лифтбек на Audi, сега ще трябва да се задоволят с електрическия A6 e-tron.

BMW 8-Series

Снимка: en.wikipedia.org

Въпреки че BMW обявява прекратяване на производството на настоящата серия 8 след моделната 2026 година, автомобилният производител със сигурност ще възроди името 8-Series през следващите години. Дали бъдеща серия 8 ще запази купето, кабриолета и седана (или Gran Coupe на жаргона на BMW) на днешния модел, е нещо, което само времето ще покаже.

BMW iX

Снимка: BMW

BMW iX може никога да не е бил кой знае колко привлекателен (въпреки че стана много по-малко уютен за 2026 г.), но беше страхотен луксозен SUV с електрическо захранване, благодарение на големия си пробег, комфортното возене и разкошната кабина. Ако това ви звучи като завладяваща комбинация от черти на характера, тогава грабнете iX, докато все още можете, защото 2026 г. е последната година за модела в Съединените щати, преди BMW, хм, да спре да се произвежда.

BMW Z4

Снимка: BMW

Потребителите, които търсят нов роудстър, ще имат една опция по-малко през 2027 г., тъй като BMW Z4 ще бъде загубен с края на моделната 2026 година. Като заместник на Z3, Z4 премина през три поколения и оцеля в линията на BMW повече от две десетилетия. Да се ​​надяваме, че BMW ще реши да се завърне в сегмента на разумно достъпните роудстъри през следващите години.

Ford Escape

Очевидно в шоурумите на Ford няма достатъчно място за два компактни кросоувъра. С края на Escape за 2027 г., Bronco Sport се превръща в единствения конкурент на Blue Oval в сегмента.

Tesla Model S

Model S не беше първото електрическо превозно средство с батерии от Tesla, но беше това, което утвърди легитимността на марката. След повече от дузина години на пазара (и множество актуализации през целия си жизнен цикъл), Model S беше хвърлен на вълците в края на 2026 г. Това е доста разочароващ край за превозно средство, което драстично промени автомобилната индустрия и възприятието на обществеността към електрическите превозни средства.