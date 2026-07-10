Планирате пътуване до Гърция? Горивата отново поскъпват

Какви ще са цените на горивата на гръцките острови?

През следващата седмица в Гърция се очаква ново увеличение на цените на горивата. Собственици на бензиностанции съобщиха, че от началото на седмицата ще започне поредно поскъпване на бензина, като се прогнозира масовият безоловен бензин А95 да достигне цена до 2,15 евро за литър, предава БТА.

Снимка: bTV

Шофьорите, които планират пътуване към гръцките острови, трябва да имат предвид, че там горивото обикновено е още по-скъпо. Заради допълнителните транспортни разходи цените на островите са с поне 10 евроцента по-високи за литър. На много от тях бензинът вече се продава за над 2 евро, а от следващата седмица се очаква цените да се увеличат допълнително.

Според представители на сектора основната причина за поскъпването е продължаващата нестабилност на международните петролни пазари. Допълнителен натиск върху цените оказват и силното търсене през летния сезон, както и затрудненията при доставките на суров петрол. Новото увеличение на горивата предизвика реакция и сред хотелиерите в страната. Те предупреждават, че по-високите разходи за пътуване могат да доведат до спад на туристическия поток, особено към островните дестинации.

Собствениците на места за настаняване очакват част от туристите да ограничат почивките си или да намалят броя на нощувките, за да компенсират по-големите разходи за гориво. Според тях поскъпването може да се отрази най-силно върху посетителите, които пътуват с личните си автомобили.