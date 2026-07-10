Износът на автомобили от Китай се е увеличил с 80%

Китайският вътрешен автомобилен пазар е под натиск

Износът на леки автомобили от Китай се увеличи с 80 на сто през юни спрямо същия месец на 2025 г. главно поради силното световно търсене на електромобили, съобщи Китайската асоциация на производителите на автомобили, цитирана от Асошиейтед прес, цитирана от БНР.

Какво показва статистиката?

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През първата половина на 2026 г. износът на леки автомобили от Китай е нараснал със 72% до над 4,4 милиона, сочат данни на асоциацията. Въпреки това продажбите във вътрешния пазар все още са повече – близо 8,3 милиона за периода и 1,5 милиона за юни. Миналия месец са били изнесени 905 000 коли спрямо 809 000 през май.

Китайският вътрешен автомобилен пазар е под натиск заради ценови войни на силно конкурентния пазар, домакинства, засегнати от продължителния спад при недвижимите имоти и свиване на правителствената подкрепа за покупки на електромобили. Продажбите на леки превозни средства в Китай вероятно ще спаднат с 10 на сто, отчасти защото купувачите изчакват цените да намалеят допълнително, прогнозира консултантската компания Alix Partners.

Китайските марки вече навлизат в Канада, след като страната прие годишна квота за внос от 49 000 бро коли, облагаеми с ниска данъчна ставка. Експертите следят дали това ще отвори възможност и за проникване на американския пазар, където високите мита блокират търговията на китайските производители. Министерството на търговия на САЩ обяви преди месец, че шведския производител на електромобили Polestar, собственост на китайския производител Geely, няма да може да продава след 2027 година.