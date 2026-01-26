Най-големите джакпоти в историята

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Световната история на лотарийните игри ясно показва едно, а именно, че най-големите джакпоти в света са спечелени в Съединените американски щати. Причината не е случайна, а комбинация от мащабен пазар, междущатски лотарии и специфичен механизъм за натрупване на наградните фондове.
Powerball и Mega Millions са национални лотарии, в които участват десетки щати. При липса на печеливш, джакпотът се трупа без горен лимит, което позволява наградите да достигат и надхвърлят 1 млрд. долара.
Powerball, например, изисква познаване на 5 числа от 69 плюс едно допълнително число (Powerball) от 26. Шансовете са изключително ниски, но именно това прави възможно натрупването на рекордни суми.
Факт, който ясно показва мащаба на американския пазар: десетте най-големи лотарийни печалби в историята са спечелени в САЩ.
Най-големият джакпот досега е 2.04 млрд. долара (Powerball), спечелен през ноември 2022 г. в Калифорния. Следват други колосални суми между 1.2 и 1.8 млрд. долара, разпределени между Powerball и Mega Millions, като повечето печеливши билети са продадени в Калифорния, Флорида, Тексас и други щати с голямо население.
От 2016 г. насам САЩ са реализирали над дузина джакпоти над 1 млрд. долара, нещо без аналог в останалия свят.
Въпреки че Европа не може да се конкурира със САЩ по абсолютен размер, континентът също има впечатляващи печалби.
Най-голямата европейска лотарийна печалба е в Италия – 371 млн. евро от SuperEnalotto. Следват рекордите на EuroMillions с джакпоти до 250 млн. евро, спечелени от играчи в Австрия, Ирландия и Великобритания.
EuroJackpot също отбеляза ръст, като през 2022 г. максималният му таван беше увеличен до 120 млн. евро, достигнат и спечелен от участници в Германия и Дания. Въпреки това, дори най-големите европейски награди остават многократно по-ниски от американските.
И България има своята знакова лотарийна история. През 2022 г. беше спечелен най-големият индивидуален джакпот в историята на Спортния тотализатор – 11 715 401.70 лева в играта „Тото 2 – 6 от 49“.
Печелившият фиш е пуснат в Сливен срещу символичните 1.20 лв., а победителят се превърна в 120-ия тото милионер на България. Макар и далеч от световните рекорди, тази сума остава безпрецедентна за българските мащаби.
Разликата между САЩ и останалия свят не е въпрос на късмет, а на структура. Огромният пазар, липсата на таван на джакпота и националният обхват правят американските лотарии недостижими по размер на наградите. Европа и България предлагат значително по-умерени, но все пак животопроменящи печалби – доказателство, че дори с малък залог, шансът винаги остава.
