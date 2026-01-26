Най-големите джакпоти в историята

САЩ държат световните рекорди, Европа изостава, а България има своя исторически тото милионер

Световната история на лотарийните игри ясно показва едно, а именно, че най-големите джакпоти в света са спечелени в Съединените американски щати. Причината не е случайна, а комбинация от мащабен пазар, междущатски лотарии и специфичен механизъм за натрупване на наградните фондове.

Защо САЩ доминират: какво е Powerball и Mega Millions

Powerball и Mega Millions са национални лотарии, в които участват десетки щати. При липса на печеливш, джакпотът се трупа без горен лимит, което позволява наградите да достигат и надхвърлят 1 млрд. долара.

Powerball, например, изисква познаване на 5 числа от 69 плюс едно допълнително число (Powerball) от 26. Шансовете са изключително ниски, но именно това прави възможно натрупването на рекордни суми.

Топ 10 най-големи джакпота в света – всички в САЩ

Факт, който ясно показва мащаба на американския пазар: десетте най-големи лотарийни печалби в историята са спечелени в САЩ.

Най-големият джакпот досега е 2.04 млрд. долара (Powerball), спечелен през ноември 2022 г. в Калифорния. Следват други колосални суми между 1.2 и 1.8 млрд. долара, разпределени между Powerball и Mega Millions, като повечето печеливши билети са продадени в Калифорния, Флорида, Тексас и други щати с голямо население.

От 2016 г. насам САЩ са реализирали над дузина джакпоти над 1 млрд. долара, нещо без аналог в останалия свят.

Европа: впечатляващи, но значително по-малки суми

Въпреки че Европа не може да се конкурира със САЩ по абсолютен размер, континентът също има впечатляващи печалби.

Най-голямата европейска лотарийна печалба е в Италия – 371 млн. евро от SuperEnalotto. Следват рекордите на EuroMillions с джакпоти до 250 млн. евро, спечелени от играчи в Австрия, Ирландия и Великобритания.

EuroJackpot също отбеляза ръст, като през 2022 г. максималният му таван беше увеличен до 120 млн. евро, достигнат и спечелен от участници в Германия и Дания. Въпреки това, дори най-големите европейски награди остават многократно по-ниски от американските.

България: най-голямата печалба в историята на тотото

И България има своята знакова лотарийна история. През 2022 г. беше спечелен най-големият индивидуален джакпот в историята на Спортния тотализатор – 11 715 401.70 лева в играта „Тото 2 – 6 от 49“.

Печелившият фиш е пуснат в Сливен срещу символичните 1.20 лв., а победителят се превърна в 120-ия тото милионер на България. Макар и далеч от световните рекорди, тази сума остава безпрецедентна за българските мащаби.

Разликата между САЩ и останалия свят не е въпрос на късмет, а на структура. Огромният пазар, липсата на таван на джакпота и националният обхват правят американските лотарии недостижими по размер на наградите. Европа и България предлагат значително по-умерени, но все пак животопроменящи печалби – доказателство, че дори с малък залог, шансът винаги остава.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN