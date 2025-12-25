Как жена спечели 175 000 долара от лотарията от ваучер за 25 долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Една история за истински късмет
Какво бихте избрали – лотариен билет за 175 000 долара или подаръчна карта за 25 долара? Отговорът изглежда очевиден. Но за една жена от Кентъки изборът идва по напълно неочакван начин – по време на коледна офис игра.
По време на коледното парти на служителите в Harmon Dental Centre през 2022 г. екипът решава да играе популярната офис игра Dirty Santa. Правилата са прости: всеки носи подарък с фиксирана стойност, подаръците се поставят в средата, а участниците могат или да изтеглят нов пакет, или да „откраднат“ вече отворен подарък от друг.
Офис мениджърът Лори Джейнс първоначално изтегля подаръчна карта за TJ Maxx на стойност 25 долара и е напълно доволна – докато следващият участник не решава да ѝ я открадне. Разочарованието ѝ обаче трае кратко.
Като първи участник в играта, Лори има право в края да размени подаръка си с който пожелае. Тогава тя взема решение да „открадне“ лотарийни билети за 25 долара.
Колегите ѝ я насърчават да ги изтрие веднага след края на играта. Първият билет носи печалба от 50 долара – вече добър резултат. Но истинската изненада идва с билета Hit the Jackpot.
Той се оказва големият печеливш, а наградата – впечатляващите 175 000 долара.
„Всички полудяха. Хората вадеха калкулатори, проверяваха по няколко пъти. Някои дори сканираха билета с приложението на лотарията, за да са сигурни“, разказва Лори пред Kentucky Lottery.
„Не можех да повярвам. Това беше размяна на подаръци за 25 долара, а аз спечелих 175 000!“
Семейството ѝ първоначално също се съмнява, тъй като Лори никога не играе лотария. Истината става ясна едва когато чуват празненствата на заден план по телефона.
За да няма съмнение, Лори отива лично в централата на лотарията заедно със съпруга си и децата си. След данъците семейството получава чек на стойност 124 250 долара.
Плановете ѝ са прагматични:
погасяване на студентските заеми на дъщеря ѝ
изплащане на автомобилните кредити
