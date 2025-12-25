Как жена спечели 175 000 долара от лотарията от ваучер за 25 долара

Една история за истински късмет

Какво бихте избрали – лотариен билет за 175 000 долара или подаръчна карта за 25 долара? Отговорът изглежда очевиден. Но за една жена от Кентъки изборът идва по напълно неочакван начин – по време на коледна офис игра.

По време на коледното парти на служителите в Harmon Dental Centre през 2022 г. екипът решава да играе популярната офис игра Dirty Santa. Правилата са прости: всеки носи подарък с фиксирана стойност, подаръците се поставят в средата, а участниците могат или да изтеглят нов пакет, или да „откраднат“ вече отворен подарък от друг.

Офис мениджърът Лори Джейнс първоначално изтегля подаръчна карта за TJ Maxx на стойност 25 долара и е напълно доволна – докато следващият участник не решава да ѝ я открадне. Разочарованието ѝ обаче трае кратко.

Решението, което се оказва златно

Като първи участник в играта, Лори има право в края да размени подаръка си с който пожелае. Тогава тя взема решение да „открадне“ лотарийни билети за 25 долара.

Колегите ѝ я насърчават да ги изтрие веднага след края на играта. Първият билет носи печалба от 50 долара – вече добър резултат. Но истинската изненада идва с билета Hit the Jackpot.

Той се оказва големият печеливш, а наградата – впечатляващите 175 000 долара.

„Всички полудяха. Хората вадеха калкулатори, проверяваха по няколко пъти. Някои дори сканираха билета с приложението на лотарията, за да са сигурни“, разказва Лори пред Kentucky Lottery.

„Не можех да повярвам. Това беше размяна на подаръци за 25 долара, а аз спечелих 175 000!“

Семейството ѝ първоначално също се съмнява, тъй като Лори никога не играе лотария. Истината става ясна едва когато чуват празненствата на заден план по телефона.

Какво следва след печалбата

За да няма съмнение, Лори отива лично в централата на лотарията заедно със съпруга си и децата си. След данъците семейството получава чек на стойност 124 250 долара.

Плановете ѝ са прагматични:

погасяване на студентските заеми на дъщеря ѝ

изплащане на автомобилните кредити

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN