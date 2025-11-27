Жена спечели джакпот с числа, избрани от ChatGPT

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тя ще използва средствата, за да изплати жилището си
Жена от Мичиган спечели 100 000 долара от Powerball, след като остави изкуствения интелект да избере лотарийните й числа. Тами Карви разказва, че е използвала комбинация, предложена от ChatGPT, за тиража, а билетът е закупен онлайн от MichiganLottery.com, съобщиха от лотарията на Мичиган.
Печалбата я нарежда сред нарастващия брой играчи, които се обръщат към изкуствения интелект в опит да увеличат шансовете си за успех, отбелязва Foxnews. В публикация в X лотарията посочва, че Карви е „превърнала изкуствения интелект в реална печалба“, след като е спечелила 100 000 долара с комбинация, генерирана от ChatGPT.
Карви обяснява, че играе Powerball само при големи джакпоти — а този път той е надхвърлял 1 милиард долара.
„Попитах ChatGPT за комбинация от числа и реших да я използвам,“ разказва тя. Тя е познала четири бели топки и Powerball — 11-23-44-61-62, PB: 17. Първоначално е смятала, че е спечелила 50 000 долара, но по-късно е разбрала, че добавената опция Power Play е удвоила сумата до 100 000 долара.
Карви вече е получила наградата си в централата на лотарията на Мичиган. Тя споделя, че ще използва средствата, за да изплати жилището си, а остатъка ще спести.
Това не е първият случай, в който играч печели с числа, подбрани от изкуствен интелект. По-рано тази година Кари Едуардс от Вирджиния също използва ChatGPT за избор на комбинация при тираж на 8 септември. Нейният Power Play утрои печалбата от 50 000 на 150 000 долара, които тя дари за благотворителност.
