Повреда в машина донесе на мъж печалба от 9,2 млн. долара от лотарията

Машината се е заклещила на играта „Лото“, въпреки че той е искал да избере различна

Мъж от щата Илинойс спечели 9,2 милиона долара от лотарията благодарение на неизправност в лото машина, която не му е позволила да закупи билета, който първоначално е искал. Новината беше съобщена от Gray News, като победителят е решил да запази анонимност.

Късметлията признава, че все още трудно осъзнава случилото се, тъй като в действителност е възнамерявал да участва в друга лотарийна игра. „Денят беше напълно обикновен. Пазарувах хранителни стоки и на излизане реших да си взема лотариен билет“, разказва той.

Снимка: iStock

По думите му машината се е заклещила на играта „Лото“, въпреки че той е искал да избере различна. „Бях леко разочарован и дори попитах какво става, защото машината не ми даваше правилната игра. В крайна сметка реших просто да си купя билет от лотарията“, допълва мъжът. Заради необичайната ситуация от Лотарията на Илинойс му дават прозвището „Късметлията победител“.

Печелившият билет е закупен в магазин Jewel-Osco в Адисън за тегленето, като победителят е задържал билета близо месец, преди да поиска наградата си. Комбинацията от шест числа 2-15-21-29-42-44 му осигурява джакпота от 9,2 милиона долара.

„На следващата сутрин след тегленето сканирах билета на машина, за да проверя дали печеля. Когато видях сумата от 9,2 милиона долара, не можех да повярвам“, споделя той. Съпругата му останала безмълвна, а днес двамата се смеят колко ядосан е бил от повредената машина и колко благодарни са за развоя на събитията. Магазинът, продал билета, ще получи бонус от 92 000 долара.

Печалбата от 9,2 милиона долара е вторият по големина джакпот от лотарията в Илинойс. Най-голямата награда беше регистрирана през февруари, когато друг играч спечели 10,4 милиона долара с билет, закупен в Парк Ридж.

