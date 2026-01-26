Как най- следваният TikTok-ър в света превърна мълчанието си в бизнес за милиони

Само за месеци видеата му се превръщат в световен феномен

Само преди няколко години TikTok беше възприеман като лековата платформа за кратки, забавни видеа без особена бизнес стойност. Днес обаче той се е превърнал в трамплин за изграждане на глобални марки, а най-яркият пример за това е Кейби Лейм – най-следваният TikTok създател в света, който направи стратегически ход, способен да му осигури доходи за цял живот.

Кейби Лейм, 25-годишен комик от сенегалски произход, израснал в Италия, разполага с над 160 милиона последователи и е глобално разпознаваем благодарение на своите безмълвни видеа, осмиващи абсурдни „life hack“ клипове. Само с мимики и жестове той изгради универсален език, който преминава културни и езикови бариери – ключов фактор за мащабирането на бранда му.

От фабриката до глобалната сцена

Лейм създава профила си в TikTok през април 2021 г., след като губи работата си във фабрика в Италия. Само за месеци видеата му се превръщат в световен феномен, а той – в символ на минимализма и иронията в дигиталната ера. Без да произнася и дума, Кейби Лейм успява да стане по-разпознаваем от редица традиционни знаменитости, пише Unilad.

Подобно на други TikTok звезди като Charli D’Amelio, Bella Poarch и Addison Rae, Лейм бързо привлича вниманието на глобални брандове и индустрията за луксозна мода. За разлика от тях обаче, той прави решителна крачка отвъд рекламните договори.

Сделка за $975 млн. и навлизане в AI икономиката

Наскоро Rich Sparkle Holdings придоби Step Distinctive Limited – компания, свързана с Кейби Лейм – в сделка, оценена на 975 милиона долара. Сделката има силен технологичен фокус и включва създаването на т.нар. AI Digital Twin – изкуствено интелигентна дигитална версия на Лейм.

Проектът ще използва неговия Face ID, Voice ID и поведенчески модели, за да създава многоезично съдържание, виртуални стриймове и автоматизирани взаимодействия с фенове по цял свят. На практика това означава 24/7 присъствие на бранда Кейби Лейм – без физическо участие от негова страна.

Ключовият момент е, че Лейм не е просто лице на технологията, а акционер в новосформираното партньорство, което му дава контрол върху стратегическата посока и бъдещото развитие на проекта. Това позиционира инфлуенсъра не просто като създател на съдържание, а като дългосрочен бизнес играч в AI икономиката.

Дигиталният двойник на Кейби Лейм е пример за нов тип монетизация на личния бранд – мащабна, автоматизирана и независима от физическото присъствие на създателя. В контекста на нарастващата икономика на създателите и изкуствения интелект, този модел може да се превърне в стандарт за водещите инфлуенсъри.

Историята на Кейби Лейм показва как един инфлуенсър може да премине от онлайн слава към устойчива бизнес стратегия. Комбинацията от глобална разпознаваемост, интелектуална собственост и изкуствен интелект очертава нов модел за капитализиране на популярността – модел, който може да промени индустрията завинаги.

