Мебелист от Пазарджик обзавежда българската база на Антарктида

Пазарджик вече официално има свой представител на Антарктида. Стефан Владов обзаведе базата на България в Антарктида, проектът е „Сграда на годината“ за 2025 г. в категория „Социална инфраструктура – Наука“, пишат в официалния сайта на община Пазарджик.
Пазарджишкият мебелист е част от официалната българска делегация и ще участва в обзавеждането на новата научна лаборатория на Българската антарктическа база.
Знамето на Пазарджик е подписано от участници в българската експедиция и представители на САЩ, Португалия и Еквадор.
„Това постижение е не само личен професионален успех, но и силен знак за възможностите на българския бизнес и експертиза, които намират място дори в най-екстремните условия на планетата. Българската антарктическа база утвърждава страната ни като активен участник в международните полярни изследвания, а присъствието на представители от Пазарджик е още едно доказателство, че българските региони имат какво да дадат на света.“, пишат в сайта на общината.
