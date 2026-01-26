BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Последвайте ни
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
БГ Бизнес Мебелист от Пазарджик обзавежда българската база на Антарктида

Мебелист от Пазарджик обзавежда българската база на Антарктида

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Пазарджишкият мебелист е част от официалната българска делегация

Пазарджик вече официално има свой представител на Антарктида. Стефан Владов обзаведе базата на България в Антарктида, проектът е „Сграда на годината“ за 2025 г. в категория „Социална инфраструктура – Наука“, пишат в официалния сайта на община Пазарджик.

Пазарджишкият мебелист е част от официалната българска делегация и ще участва в обзавеждането на новата научна лаборатория на Българската антарктическа база.

Знамето на Пазарджик, развяно на Антарктида

Знамето на Пазарджик е подписано от участници в българската експедиция и представители на САЩ, Португалия и Еквадор.

Снимка: Община Пазарджик

„Това постижение е не само личен професионален успех, но и силен знак за възможностите на българския бизнес и експертиза, които намират място дори в най-екстремните условия на планетата. Българската антарктическа база утвърждава страната ни като активен участник в международните полярни изследвания, а присъствието на представители от Пазарджик е още едно доказателство, че българските региони имат какво да дадат на света.“, пишат в сайта на общината.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата