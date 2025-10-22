Коя е най-безопасната страна за пътуване в Европа през 2026 г.?

Сред първите 15 в списъка, две трети са от Европа

Европа запазва позицията си най-безопасен континент според нов туристически доклад. Berkshire Hathaway Travel Protection публикува новите си оценки за безопасност, като класацията включва и проучване сред американски туристи, посетили дадените държави през последните пет години.

Снимка: Getty Images / iStock

Нидерландия заема първо място в глобалната класация заради силното си представяне в Глобалния индекс на мира и Numbeo. Градове като Хага и Айндховен също са се наредили сред първите 12 по безопасност. Туристи от САЩ хвалят страната за отличното ѝ здравеопазване и я посочват като безопасен избор за жени, ЛГБТКИА+ пътуващи и хора на цвят. Въпреки това, експертите съветват пешеходците да бъдат особено внимателни с велосипедистите, като подчертават нуждата да се гледа и в двете посоки, когато се пресича велоалея. Докладът добавя и че високоскоростните електрически колела, предпочитани от младите, носят допълнителен риск, предава Euronews.

След Нидерландия се нареждат Австралия и Австрия, като общо пет от десетте най-сигурни страни са европейски. Сред първите 15 в списъка, две трети са от Европа.

Нидерландия Австралия Австрия Исландия Канада Нова Зеландия Обединени арабски емирства Швейцария Япония Ирландия Белгия Португалия Франция Обединено кралство Дания

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки че миналата година Исландия беше начело и продължава да бъде определяна като най-мирната страна според Глобалния индекс на мира, тя слиза на четвърто място тази година. Причина за това са няколко вулканични изригвания в района на Сундхнуксгигар, които изхвърляха дим и лава, достигайки защитни бариери в близост до рибарското градче Гриндавик. Това наложи евакуация в геотермалния център „Синята лагуна“ и повиши рисковете за пътниците, тъй като лавата често засяга основния околовръстен път в страната. Въпреки тези предизвикателства, Исландия е приела 1,8 милиона международни туристи само за първите девет месеца на 2025 г.

Обединеното кралство отбелязва лек спад в класирането – от 13-та на 14-та позиция. Въпреки това, американските туристи все още го оценяват като безопасна дестинация, особено що се отнася до сериозни престъпления. Лондон е смятан за сигурен в сравнение с много градове в САЩ, макар че престъпления като джебчийство остават проблем. Туристите са посъветвани да избягват използването на обществени Wi-Fi мрежи и да не правят покупки от незащитени сайтове, поради риск от киберпрестъпления.

Според Berkshire Hathaway Travel Protection, оценките за безопасност отразяват даден момент във времето и могат да се променят внезапно. Например, след като Австралия беше обявена за една от най-безопасните страни, последваха опустошителни горски пожари. По подобен начин, вулканичните изригвания в Исландия подчертават колко бързо може да се измени обстановката. Затова експертите препоръчват на туристите винаги да се информират предварително и да вземат мерки за своята сигурност, независимо от това колко безопасна изглежда дадена дестинация.

