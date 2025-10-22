1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
Последвайте ни
1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
Топ 5 Коя е най-безопасната страна за пътуване в Европа през 2026 г.?

Коя е най-безопасната страна за пътуване в Европа през 2026 г.?

bTV Бизнес екип

Сред първите 15 в списъка, две трети са от Европа

Европа запазва позицията си най-безопасен континент според нов туристически доклад. Berkshire Hathaway Travel Protection публикува новите си оценки за безопасност, като класацията включва и проучване сред американски туристи, посетили дадените държави през последните пет години.

Снимка: Getty Images / iStock

Нидерландия заема първо място в глобалната класация заради силното си представяне в Глобалния индекс на мира и Numbeo. Градове като Хага и Айндховен също са се наредили сред първите 12 по безопасност. Туристи от САЩ хвалят страната за отличното ѝ здравеопазване и я посочват като безопасен избор за жени, ЛГБТКИА+ пътуващи и хора на цвят. Въпреки това, експертите съветват пешеходците да бъдат особено внимателни с велосипедистите, като подчертават нуждата да се гледа и в двете посоки, когато се пресича велоалея. Докладът добавя и че високоскоростните електрически колела, предпочитани от младите, носят допълнителен риск, предава Euronews. 

София срещу Виена: Къде потребителската кошница е по-евтина?

След Нидерландия се нареждат Австралия и Австрия, като общо пет от десетте най-сигурни страни са европейски. Сред първите 15 в списъка, две трети са от Европа. 

  1. Нидерландия
  2. Австралия
  3. Австрия
  4. Исландия
  5. Канада
  6. Нова Зеландия
  7. Обединени арабски емирства
  8. Швейцария
  9. Япония
  10. Ирландия
  11. Белгия
  12. Португалия
  13. Франция
  14. Обединено кралство
  15. Дания

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки че миналата година Исландия беше начело и продължава да бъде определяна като най-мирната страна според Глобалния индекс на мира, тя слиза на четвърто място тази година. Причина за това са няколко вулканични изригвания в района на Сундхнуксгигар, които изхвърляха дим и лава, достигайки защитни бариери в близост до рибарското градче Гриндавик. Това наложи евакуация в геотермалния център Синята лагуна“ и повиши рисковете за пътниците, тъй като лавата често засяга основния околовръстен път в страната. Въпреки тези предизвикателства, Исландия е приела 1,8 милиона международни туристи само за първите девет месеца на 2025 г.

Най-добрите градове за живеене в Европа

Обединеното кралство отбелязва лек спад в класирането от 13-та на 14-та позиция. Въпреки това, американските туристи все още го оценяват като безопасна дестинация, особено що се отнася до сериозни престъпления. Лондон е смятан за сигурен в сравнение с много градове в САЩ, макар че престъпления като джебчийство остават проблем. Туристите са посъветвани да избягват използването на обществени Wi-Fi мрежи и да не правят покупки от незащитени сайтове, поради риск от киберпрестъпления.

Според Berkshire Hathaway Travel Protection, оценките за безопасност отразяват даден момент във времето и могат да се променят внезапно. Например, след като Австралия беше обявена за една от най-безопасните страни, последваха опустошителни горски пожари. По подобен начин, вулканичните изригвания в Исландия подчертават колко бързо може да се измени обстановката. Затова експертите препоръчват на туристите винаги да се информират предварително и да вземат мерки за своята сигурност, независимо от това колко безопасна изглежда дадена дестинация.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата