Испански град забрани осиновяването на черни котки за Хелоуин

Местната власт иска да предпази животните от зловещи ритуали

В испанския град Тереса временно е въведена забрана за осиновяване на черни котки от местните приюти. Причината за тази мярка е предпазване на животните от възможни злоупотреби или участие в зловещи ритуали около празника Хелоуин, пише BBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Според местната служба за защита на животните, всички заявления за осиновяване или временно приемане на черни котки ще бъдат отхвърляни за периода от 6 октомври до 10 ноември. Целта е да се предотврати нараняването им или използването им като сценичен реквизит. Заместник-кметът на Тераса, Ноел Дюк, посочи в интервю за RTVE, че именно около Хелоуин обикновено се наблюдава засилен интерес към осиновяване на черни котки.

Макар че в западната култура черните котки често се свързват с магьосничество и се възприемат като носители на лош късмет, в други култури като японската и египетската те се считат за символ на благополучие и изобилие. Общинските власти в Тераса уточниха, че в града не са били регистрирани случаи на насилие над черни котки, но подобни инциденти са се случвали в други региони, а решението е било взето след сигнали от организации за защита на животните.

„Целта ни е да избегнем осиновявания, направени под влияние на модата или по импулс. В случаи като тези, за които сме информирани, се стремим да попречим на каквито и да било макабрени действия“, допълни Дюк. По данни на Каталунската информационна агенция, в Тераса живеят над 9 800 котки, като в местния център за осиновяване се намират около 100 от тях, включително 12 черни.

Градският съвет подчерта, че забраната е временна и се прилага изключително като предпазна мярка за защита на животните. Въпреки това, от местната управа не изключват възможността да въведат подобна забрана и в бъдеще, ако обстоятелствата го наложат. По време на ограниченията, всяко изключение ще се разглежда индивидуално от приюта, а редовната процедура по осиновяване ще бъде възобновена след края на Хелоуин.

