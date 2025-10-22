1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
Последвайте ни
1 USD
1.68504 BGN
Петрол
62.33 $/барел
Bitcoin
$109,054.0
Свят Испански град забрани осиновяването на черни котки за Хелоуин

Испански град забрани осиновяването на черни котки за Хелоуин

bTV Бизнес екип

Местната власт иска да предпази животните от зловещи ритуали

В испанския град Тереса временно е въведена забрана за осиновяване на черни котки от местните приюти. Причината за тази мярка е предпазване на животните от възможни злоупотреби или участие в зловещи ритуали около празника Хелоуин, пише BBC

Снимка: Getty Images / iStock

Според местната служба за защита на животните, всички заявления за осиновяване или временно приемане на черни котки ще бъдат отхвърляни за периода от 6 октомври до 10 ноември. Целта е да се предотврати нараняването им или използването им като сценичен реквизит. Заместник-кметът на Тераса, Ноел Дюк, посочи в интервю за RTVE, че именно около Хелоуин обикновено се наблюдава засилен интерес към осиновяване на черни котки.

Макар че в западната култура черните котки често се свързват с магьосничество и се възприемат като носители на лош късмет, в други култури като японската и египетската те се считат за символ на благополучие и изобилие. Общинските власти в Тераса уточниха, че в града не са били регистрирани случаи на насилие над черни котки, но подобни инциденти са се случвали в други региони, а решението е било взето след сигнали от организации за защита на животните.

Kaк митата на Тръмп вредят на индустрията за Хелоуин?

Целта ни е да избегнем осиновявания, направени под влияние на модата или по импулс. В случаи като тези, за които сме информирани, се стремим да попречим на каквито и да било макабрени действия“, допълни Дюк. По данни на Каталунската информационна агенция, в Тераса живеят над 9 800 котки, като в местния център за осиновяване се намират около 100 от тях, включително 12 черни.

Градският съвет подчерта, че забраната е временна и се прилага изключително като предпазна мярка за защита на животните. Въпреки това, от местната управа не изключват възможността да въведат подобна забрана и в бъдеще, ако обстоятелствата го наложат. По време на ограниченията, всяко изключение ще се разглежда индивидуално от приюта, а редовната процедура по осиновяване ще бъде възобновена след края на Хелоуин.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата