Ето кой държи първите позиции в класацията

Може би се питате къде в Европа към момента е най-добре да се живее. Ето класацията на най-добрите градове за живеене в Европа през 2025 г., според The Economist Intelligence Unit. Седем европейски града влизат сред световните лидери по качество на живот. Критериите включват стабилност, здравеопазване, образование, инфраструктура, култура и околна среда.

Копенхаген – Дания

Копенхаген е не само най-добрият град за живеене в Европа през 2025 г., но и най-добрият град за живеене в света, пише Portugal businesses news. Копенхаген получи перфектните 100 точки като най-подходящ за живеене град в света за стабилност, образование и инфраструктура, и над 95 точки за здравеопазване, както и за култура и околна среда. Той се утвърждава като модел за устойчиво развитие и баланс между работа и личен живот.

Виена – Австрия

Виена запазва силните си позиции и остава вторият най-добър град за живеене както в Европа, така и в света. Известна със своята културна традиция и ефективен обществен транспорт, австрийската столица комбинира високо качество на живот с достъпност и сигурност.

Цюрих – Швейцария

Цюрих е третият в Европа за 2025 г. Градът предлага отлични условия за работа във финансовия сектор, но също така се отличава и с високо качество на образованието и природна среда, която подкрепя активния начин на живот.

Снимка: iStock

Женева е четвъртият най-добър град за живеене в Европа и петият в световен мащаб. Като международен център за дипломация и финанси, тя предлага висока стабилност и мултикултурна среда, подкрепена от силна здравна система.

Люксембург – Люксембург

Люксембург се нарежда на пето място в Европа и единадесето в света. Малката, но просперираща държава е известна със своята финансова стабилност, високо качество на образованието и сигурност – ключови фактори за привличане на международни специалисти и инвеститори.

Милано - Италия

Милано е шестият най-добър град за живеене в Европа и 49-и в света. Известен като столица на модата и дизайна, той се утвърждава като важен бизнес център, комбиниращ културна динамика и модерна инфраструктура.

Атина – Гърция

Атина се нарежда на седмо място в Европа и на 85-о в света. Въпреки икономическите предизвикателства през последните години, градът се развива бързо, като съчетава историческо наследство с модерни тенденции в бизнеса и туризма.

