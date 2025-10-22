София срещу Виена: Къде потребителската кошница е по-евтина?

Колко пъти можем да си позволим основни стоки в България и Австрия?

Разходите за основни хранителни продукти и тяхната достъпност в европейските столици могат да бъдат в пъти по-различни. От екипа на "Бизнес новините" разглеждаме как се променя стойността на малката потребителска кошница в София и Виена, като обръщаме внимание както на цените на ключовите продукти, така и на средните работни заплати в двете държави.

Снимка: iStock

Какво ще ни струва малката потребителска кошница?

Цени в София:

Хляб (500 г): 1,84 лв.

Мляко (1 л): 3,09 лв.

Ориз (1 кг): 3,56 лв.

Картофи (1 кг): 1,88 лв.

Яйца (12 бр.): 5,89 лв.

Захар (1 кг): 1,70 лв.

Цени във Виена (по курс 1 € = 1,96 лв ):

Хляб (500 г): 3,92 лв. (около €2,00)

Мляко (1 л): 2,75 лв. (около €1,40)

Ориз (1 кг): 4,90 лв. (около €2,50)

Картофи (1 кг): 2,55 лв. (средно между €1 –1,60)

Яйца (12 бр.): 6,65 лв. (около €3,40)

Захар (1 кг): 3,14 лв.

Цените на основните хранителни продукти ясно отразяват разликите в стандарта на живот между София и Виена. Най-съществена разлика се наблюдава при хляба – във Виена половин килограм струва 3,92 лв., което е повече от два пъти над цената в София (1,84 лв.). Оризът също е значително по-скъп – 4,90 лв. в австрийската столица срещу 3,56 лв. в българската. При картофите разликата е по-малка, но все пак осезаема – 2,55 лв. във Виена срещу 1,88 лв. в София, което представлява около 35% по-висока цена. Захарта също е почти двойно по-скъпа – 3,14 лв. срещу 1,70 лв., като тук фактори като по-високи производствени разходи, логистика и ДДС в Австрия оказват влияние.

Снимка: iStock цената в България е по-висока, което може да се дължи на местни пазарни условия или разлики в субсидиите и производствените вериги.

Колко пъти можем да си позволим основни стоки в България и Австрия?

По последни данни на НСИ, средната месечна брутна заплата в България към момента е около 2556 лева, докато в Австрия тя достига приблизително 3400 евро, което е значително по-висока стойност и отразява икономическите различия между двете държави. Когато сравним цените на основните хранителни стоки и стойността на малката потребителска кошница, се оказва, че въпреки по-високите цени във Виена, австрийците имат възможност да закупят тези продукти приблизително 110 пъти с месечните си доходи. За сравнение, един средностатистически българин може да си позволи същата кошница около 102 пъти с месечната си заплата.

Трябва да се има предвид, че Австрия има прогресивна данъчна скала. Ставките на подоходния данък започват от 20% и нарастват до 55% за най-високите доходи. В допълнение към данъка от заплатите се удържат вноски за социално осигуряване, като здравно, пенсионно, за злополука и за безработица. Общата тежест е около 18-20% от брутната заплата на служителя.

Показател България Австрия Средна месечна заплата 2556 лева 3400 евро (6630 лева) Цена на малка потребителска кошница ~25 лева ~60 лева Брой пъти, които може да се закупи кошницата с месечна заплата 102 пъти 110 пъти

Тези данни показват, че макар заплатите във Виена да са значително по-високи, разликата в покупателната способност спрямо основните хранителни продукти е различна. Това подчертава, че цените и доходите трябва да се разглеждат заедно, за да се разбере реалният стандарт на живот и финансовото състояние на хората в различните европейски столици.

