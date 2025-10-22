Киберизмамници се представят за спасители – как пенсионер изгуби 20 000 евро

Нова вълна дигитални измами удря Европа

Представяйки се за служител на офис за възстановяване на компютърни измами, неизвестен измамник е откраднал от 68-годишен мъж над 20 000 евро, съобщи полицията в Хърватия предупреждавайки за измами, дебнещи във виртуалния свят.

68-годишен мъж е съобщил в полицейското управление Крапина-Загорска, че в средата на август тази година неизвестен мъж му се е обадил на мобилния телефон, който се е представил като служител на „компютърния офис за възстановяване на загубени средства чрез измама“ и му е казал, че има право на възстановяване на сумата.

При по-нататъшни телефонни контакти 68-годишният мъж, съгласно инструкциите, които е получил от неизвестно лице, е инсталирал и активирал няколко приложения на мобилния си телефон и е въвел в тях личната си и банкова информация. След това от банковата му сметка са изтеглени над 20 000 евро чрез няколко транзакции, пише Kurir.rs.

Полицията предупреждава, че за да не станете жертва на измама, е важно да разпознавате основните индикатори, сред които са изпращането на линкове, които сякаш водят към уебсайтовете на компании, занимаващи се с пощенски и куриерски услуги, с обяснението, че е необходимо да се регистрирате и да въведете лични данни.

Как да се предпазите?

Измамата може да бъде индикирана и от фалшивия или копиран външен вид на фирмените уебсайтове, които лесно се разпознават по множество правописни и граматически грешки, често в комбинация с чужди езици, тъй като са създадени предимно с помощта на интернет преводачи.

Един от индикаторите е искането за въвеждане на данни от дебитна или кредитна карта - номер на картата, и особено т.нар. защитен CVC/CVV трицифрен номер от гърба на картата, както и искането за достъп до интернет банкиране - въвеждане на номера на токена, OTP кода от токена и APPLI2/MAC кода.

Сред появилите се напоследък индикатори е този, свързан със съобщения/оферти за покупка чрез интернет страниците на рекламни портали, които потенциалният продавач получава на мобилния си телефон чрез комуникационни приложения. Регистрирани са съобщения, идващи от номера на чужди държави.

