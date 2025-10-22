Известна верига кафенета с обекти и у нас ще използва виртуален асистент за приготвяне на напитки

Целта е компанията да предлага най-доброто обслужване на клиенти в света

Starbucks обяви, че започва активно да използва изкуствен интелект в своите кафенета – но не за да замени хората с роботи, а за да улесни работата на служителите и да подобри обслужването на клиентите, съобщи People.

Главният изпълнителен директор на компанията Брайън Никол представи новата стратегия по време на технологичната конференция Dreamforce. Той подчерта, че целта е Starbucks отново да стане „компанията с най-доброто обслужване на клиенти в света“.

„Не става дума за създаване на роботизирани кафенета, а за това да върнем повече хора в магазините и да осигурим истинско, човешко преживяване“, каза Никол.

Ключовият елемент от внедряването на изкуствен интелект е системата Green Dot Assist – виртуален асистент, който помага на баристите в реално време. Чрез нея служителите могат да задават въпроси през таблети в магазина и да получават незабавни отговори, например за рецепти, приготвяне на напитки или решаване на проблеми по време на работа.

AI технологията, наречена smart Q, вече помага и за по-добра организация на поръчките, за да се избегнат забавяния, когато клиентите поръчват едновременно на касата, през drive-thru, за мобилно вземане или доставка.

Starbucks тества системата в 35 кафенета, като планира да я въведе и в други локации през следващите месеци. Компанията работи и върху бъдеща версия на мобилното си приложение, която ще позволи клиентите да поръчват чрез гласова команда, без дори да го отварят.

„Това е нова ера на иновации за Starbucks – епоха, в която изкуственият интелект подпомага хората, а не ги заменя“, се посочва в официалното изявление на компанията.

