Кои са 10-те най-търсени работни места в ЕС?
Ето и ключовите тенденции
Пазарът на труда в Европейския съюз ясно показва кои професии са най-дефицитни и къде бизнесът изпитва най-голяма нужда от квалифиран персонал. Данните за процента на свободните работни места очертават ключови тенденции както за работодателите, така и за търсещите работа и инвеститорите в човешки капитал.
1. Мениджъри по продажби, маркетинг и бизнес развитие
Най-търсените позиции в ЕС през 2024 г. са свързани с управлението на продажбите, маркетинга и бизнес развитието. Професиите „Мениджър продажби“, „Мениджър маркетинг“ и „Мениджър бизнес развитие“ отчитат най-висок процент на свободни работни места – 8,4%. Това подчертава критичната роля на стратегическото планиране, растежа и позиционирането на компаниите на конкурентни пазари, пише Portugal businesses news.
2. Оператори в производството
На второ място се нареждат „Операторите в производството“ с 7,3% свободни позиции. Индустриалният сектор продължава да изпитва недостиг на работна ръка, особено в условията на автоматизация и разширяване на производствения капацитет.
3. Офис служители – чиновници и секретари
Също с 7,3% свободни работни места, офис служителите остават сред най-търсените професии. Административната подкрепа е ключова за ефективното функциониране на бизнеса, особено в големи и международни организации.
4. Търговски представители
„Търговски представител“ заема четвъртото място с 6,1% незаети позиции. Компаниите активно търсят професионалисти, които могат директно да увеличават продажбите и да поддържат дългосрочни отношения с клиенти.
5. Готвачи и професионални артисти
С 6,0% свободни работни места, готвачите и професионалистите в културния сектор, включително артисти, показват стабилно търсене. Туризмът, ресторантьорството и културната индустрия продължават да се възстановяват и развиват след предизвикателни години.
6. Транспортни и складови оператори
Транспортните и складовите оператори, включително шофьори, отчитат 5,8% свободни позиции. Логистиката остава гръбнакът на европейската икономика, особено в контекста на електронната търговия и международната търговия.
7. Мениджъри в търговския сектор
Мениджърите в търговията на дребно и едро заемат седмо място с 5,7% свободни работни места. Управлението на търговски екипи и вериги остава ключово за рентабилността и растежа на бизнеса.
8. Оператори на услуги за бизнеса
Професиите в сферата на бизнес услугите – реклама, човешки ресурси, митническо оформяне – имат 5,4% незаети позиции. Аутсорсингът и специализираните услуги продължават да разширяват своето значение.
9. Машинни оператори и фабрични работници
С 5,2% свободни работни места, машинните оператори и фабричните работници остават търсени, особено в традиционните индустрии и преработвателния сектор.
10. Инженери
Инженерите затварят класацията с 5,0% свободни позиции. Въпреки че процентът е по-нисък спрямо останалите, инженерните кадри остават стратегически важни за иновациите, технологичното развитие и устойчивия растеж.
