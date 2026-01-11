4 неща, които да направите, ако бъдете уволнени от работата си

Независимо дали сте били съкратени, уволнени или сами сте подали оставка, експертите дават отговор, какво да правите

Уволнението се приема като тежко събитие, но всъщност е доста често срещано. В епоха на непрекъснати съкращения и повишаване на очакванията за ефективност е лесно човек да се почувства, че не успява да отговори на стандартите.

Джон Морган от LHH обяснява пред Business Insider, че най-важното за търсещите работа е да разберат, че смяната на работодателя е „сравнително нормално“ явление. „Хората напускат компании, било доброволно или неволно, и търсят различни възможности“, казва Морган, президент на консултантска фирма за кариерен преход, лидерско развитие и коучинг. Независимо дали сте били съкратени, уволнени или сами сте подали оставка, експертите съветват да подходите към последствията по сходен начин — начинът, по който е завършила последната ви работа, не определя автоматично бъдещата ви кариера.

Алан Стайн, главен изпълнителен директор на Kadima Careers, който сам е бил уволнен няколко пъти, препоръчва да не позволявате емоциите да надделеят в първия разговор след уволнението. „Напускайте в добри отношения, колкото и ядосани да сте. Не искате да изгаряте мостовете“, казва той. Консултантът Натали Лемънс съветва първо да прегледате документите си и да разберете условията на обезщетението, особено ако сте в емоционално състояние.

След това е важно да отделите време, за да осмислите случилото се. Стейси Пъркинс от Korn Ferry обяснява, че процесът прилича на преминаване през петте етапа на скръбта и подчертава необходимостта да се научите от случилото се, без да зацикляте върху уволнението. Стайн препоръчва период от около 30 дни за „обработка“ на загубата, като отбелязва, че твърде кратката или твърде продължителната пауза може да забави напредъка ви.

След това следва създаването на план за търсене на работа, който включва проучване на възможности, актуализиране на LinkedIn, усъвършенстване на автобиографията и активен нетуъркинг. В съвременната конкурентна среда, където много кандидатури се генерират от изкуствен интелект, мрежата от контакти е особено важна. Това може да бъде и подходящ момент за придобиване на нови умения или сертификати, ако обмисляте смяна на кариерата.

Накрая е важно да сте подготвени как да говорите за последната си работа на интервю. Според Ейми Епстийн Глак, специалист по трудово право, бившите работодатели рядко споделят негативни детайли и основно потвърждават длъжност и дати. Джон Морган препоръчва да се фокусирате върху бъдещето: "Обикновено е добре да кажете: "Търсех нещо различно, по-съобразено с моите амбиции". Пъркинс добавя, че трябва да се избягват негативни коментари за предишния работодател и прекомерни подробности за напускането, тъй като това може да създаде впечатление, че се опитвате да скриете нещо.

