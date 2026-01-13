Какво изнася най-много България за трети страни

Кои са основните пазари извън ЕС?

През периода януари – ноември 2025 г. износът на стоки от България за т.нар. трети страни (държави извън Европейския съюз) възлиза на 27,55 млрд. лева, като отбелязва спад от 2,1% спрямо същия период на предходната година. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки понижението, структурата на българския износ ясно очертава няколко водещи групи стоки и ключови външни пазари.

Водещи експортни сектори

Снимка: Getty Images / iStock

Най-голям дял в износа за трети страни през 2025 г. заемат машините, оборудването и превозните средства, чиято стойност достига 5,46 млрд. лева. Макар ръстът спрямо 2024 г. да е минимален (+0,7%), секторът остава основен стълб на българския експорт.

На второ място се нареждат артикулите, класифицирани главно според вида на материала (метали, изделия от метал, строителни материали и др.) с износ за 4,89 млрд. лева, което представлява леко увеличение спрямо предходната година.

Сериозен пробив през 2025 г. прави секторът „Разнообразни готови продукти“, където се отчита най-голям ръст – 49,7%, а стойността на износа достига 3,98 млрд. лева. Това показва засилено търсене на български крайни изделия и продукти с по-висока добавена стойност.

Храни, суровини и химическа продукция

Износът на храни и живи животни възлиза на 3,85 млрд. лева, но при годишен спад от 12,7%. Въпреки понижението секторът остава сред ключовите за търговията с трети страни, особено към държави от Близкия изток и Северна Африка.

Химичните вещества и продукти също заемат важно място – с износ за 3,53 млрд. лева, макар и при лек спад от 4,5% спрямо 2024 г.

За разлика от тях, секторът „Минерални горива, масла и подобни продукти“ отчита най-сериозното понижение – минус 38,6%, като стойността на износа пада до 2,48 млрд. лева.

Основни пазари извън ЕС

Снимка: Getty Images / iStock

Сред най-важните търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Китай, Алжир и Обединеното кралство, които заедно формират близо 49% от износа за трети страни.

Най-голям експортен пазар остава Турция с износ за 5,35 млрд. лева, следвана от САЩ (1,74 млрд. лева), Северна Македония (1,33 млрд. лева) и Алжир, където българският износ бележи ръст от над 26% на годишна база.

Данните показват, че България изнася за трети страни предимно машини, промишлени изделия, готови продукти и суровини, като постепенно се засилва ролята на стоките с по-висока степен на преработка. Въпреки общия спад на износа през 2025 г., отделни сектори и пазари демонстрират значителен потенциал за растеж, което остава ключово за бъдещото развитие на българската икономика.

