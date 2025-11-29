Ето какво препоръчва Бил Гейтс да четете по време на празниците

Как да четете като милиардер

Милиардерът Бил Гейтс е избрал пет книги, които „разкриват как наистина работи нещо важно“, за годишния си списък за четене за празниците. Той съдържа художествена литература, наука, мемоари и политика.

Ето кои книги препоръчва

Снимка: Getty Images

Петте книги, които той препоръчва, са: „Забележително ярки създания“ от Шелби Ван Пелт, „Изчистване на въздуха“ от Хана Ричи, „Кой знаеше“ от Бари Дилър, „Когато всички знаят, че всички знаят“ от Стивън Пинкър и „Изобилие“ от Езра Клайн и Дерек Томпсън. „

Забележително ярки създания“, роман, който прекара повече от година в списъка с бестселъри на New York Times и се очаква да бъде адаптиран за Netflix следващата година, разказва историята на вдовица, която създава неочаквано приятелство с тихоокеански октопод.

70-годишният Гейтс каза, че книгата „му е помогнала да разбере малко по-добре стареенето“. Той я нарече „перфектният начин да започне следващото си десетилетие от живота“.

Изменение на климата

„Когато всички знаят, че всички знаят“ на психолога Пинкър разглежда как споделеното знание – тоест знанието за това, което другите хора знаят – променя социалната динамика, отваря комуникационни канали и „е в основата на всеки разговор, който водим“, според рецензията на Гейтс.

Специалистът по данни Хана Ричи отговаря на 50 ключови въпроса за изменението на климата в „Clearing the Air“. Книгата на Дилър – в която холивудският магнат се разкрива като гей и казва, че сексуалността му не е в конфликт с брака му с Даян фон Фюрстенберг – е мемоар, който Гейтс описва като „суров и честен по начин, по който повечето бизнес мемоари не са“.

Последната препоръка, „Изобилие“, обсъжда как промяната на икономическите, политическите и регулаторните системи би позволила на Америка да изгражда по-добра инфраструктура, особено в енергетиката и транспорта.

Традицията на препоръките

Снимка: Getty Images

В продължение на 15 години Гейтс публикува препоръки за книги, песни и поредици два пъти годишно - в началото на лятото и преди празниците. Някои от неговите препоръки, дори тези, които не са в годишните списъци, са повлияли на книжния пазар. Най-известният пример е неговата подкрепа от 2012 г. за книгата на Пинкър „По-добрите ангели на нашата природа“. След като Гейтс публикува туит за нея, продажбите се увеличиха с 2000%, а книгата се издигна до второ място в списъка с бестселъри на Amazon.

През лятото на 2014 г. Гейтс публикува в блога си за книгата „Бизнес приключения: Дванадесет класически разказа от света на Уолстрийт“ от Джон Брукс от 1969 г., след като тя му е препоръчана от колегата милиардер Уорън Бъфет. По това време книгата на практика е изчезнала от книжарниците. Препоръката на Гейтс води до първото ѝ публикуване в електронен формат. Тя достига номер пет в списъка с продажби за Kindle на Amazon.

Гейтс обикновено препоръчва книги, които е чел през предходните 12 месеца, въпреки че по време на празничния сезон на 2022 г. той препоръча четири от любимите си книги за всички времена: „Чужденец в странна земя“ на Робърт Хайнлайн, „Капитулация“ на Боно, „Вътрешната игра на тениса“ на Тимъти Голуей и „Менделска мечта“ на Пол Стратърн.

