Бил Гейтс с нова прогноза дали климатичните промени ще унищожат човечеството

Критиците предупреждават, че Гейтс поставя фалшив избор между климат и хуманитарни проблеми

Бил Гейтс, един от водещите застъпници за намаляване на въглеродните емисии, публикува есе, в което предлага да се пренасочат ресурси от борбата с климатичните промени към други глобални проблеми, като глад и предотвратими заболявания, пише CNN.

Според Гейтс, климатичните промени няма да унищожат човечеството, а досегашните усилия за постигане на нулеви въглеродни емисии вече са дали резултати. В същото време той смята, че част от инвестициите в климата са били неправилно насочени и са похарчени пари за скъпи и съмнителни проекти.

Въпреки това, Гейтс подчертава, че инвестициите за борба с климатичните промени трябва да продължат, но световните филантропи и държавите трябва да обръщат повече внимание на спешни проблеми като болести и глад. Той посочва, че намаляването на финансирането на USAID от администрацията на Доналд Тръмп заплашва глобални усилия за предотвратяване на смъртоносни заболявания и недохранване.

„Климатичните промени, болестите и бедността са големи проблеми. Но трябва да се справяме с тях в съответствие с тежестта на страданието, което причиняват. Основната ни цел трябва да бъде предотвратяване на страданията, особено за хората в най-бедните страни“, пише Гейтс.

Гейтс публикува есето си преди COP30 – глобалната среща за борба с климатичните промени. Той уточнява, че новата му позиция не е обръщане спрямо предишните му усилия за чиста енергия и намаляване на емисиите, но акцентът върху спешни хуманитарни проблеми показва промяна в приоритетите му.

Критиците обаче предупреждават, че Гейтс поставя фалшив избор между климат и хуманитарни проблеми, тъй като много от бедствията, с които се борят хората в бедните страни, са резултат от климатичните промени.

„Хората са устойчиви и въпреки че бедствията ще стават по-чести и разрушителни, човечеството няма да бъде заличено от Земята. Но инвестициите трябва да продължат както за намаляване на емисиите, така и за борба с последствията – като здраве, храна, инфраструктура и опазване на екосистемите“, казва Дженифър Франсис от Woodwell Climate Research Center.

