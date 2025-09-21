Как дъщерята на Бил Гейтс превърна хаоса от дрехи в $8 млн. стартъп

От студентска стая до моден AI стартъп

В общежитията на Станфорд често се раждат идеи, които променят технологиите. Точно така започва и историята на Фийби Гейтс и София Киани, които превърнаха своята стая в малка лаборатория за стартиращи компании, пише Fortune.

Двете започват като случайно събрани съквартирантки, но бързо откриват обща страст – активизъм и бизнес. Кухнята им се превръща в дъска за мозъчни атаки, стените – в място за изрязани статии, а етажите – в импровизиран „офис“ за разговори с бъдещи клиенти. Темата, която постоянно изниква? Дрехите – онези, разпилени из стаята, и тези, които искат да купят.

Гейтс и Киани, запалени купувачи на винтидж и употребявани находки, осъзнават, че пазаруването онлайн е прекалено тромаво – сравняване на цени, отваряне на безброй табове, ръчно търсене. „Искахме нещо, което да пазарува вместо нас – бързо и без усилия“, казва Киани.

От идея до стартъп

Снимка: Getty Images

След като са отхвърлени от един курс по предприемачество, но приети в друг, момичетата печелят първото си финансиране – от Soma Capital и професор в Станфорд. Така се ражда Phia – търговски агент с изкуствен интелект, който улеснява пазаруването.

През 2023 г. основателките се преместват в Ню Йорк, а през април 2025 г. приложението и мобилното разширение Phia официално стартират. Днес то вече има над 500 000 потребители и повече от 5000 директни партньори марки.

Финансиране със звездни имена

Според данни на Fortune, Phia е набрала 8 милиона долара начално финансиране. Рундът се води от Kleiner Perkins и привлича впечатляващи инвеститори: Хейли Бийбър, Крис Дженър, Шерил Сандберг, Сара Блейкли (Spanx), Майкъл Рубин (Fanatics) и eBay Ventures.

„Американските потребители са ценово чувствителни и ориентирани към сделки. Phia отговаря точно на този момент“, коментира партньорката в Kleiner Perkins Ани Кейс.

Пазарът

Само в САЩ електронната търговия с дрехи надхвърля 200 милиарда долара годишно и расте бързо. Въпреки това, казва Киани, в последните десет години почти няма истински иновации в онлайн пазаруването. „Дълго време тази сфера се възприемаше като „хоби за момичета“. А истината е, че модната индустрия струва над 2 трилиона долара.“

Науката зад модата

Phia не е просто приложение, а жива лаборатория. Гейтс и Киани непрекъснато експериментират и тестват – с MVP, с нови функционалности, със срещи с десетки потребители всяка седмица. „Ние сме учени“, казва Гейтс. „Ако потребителите не харесват нещо, се връщаме на чертожната дъска и питаме: Защо? Как можем да го направим по-добре?“

Така, от една студентска стая, родена от хаоса на разпилени дрехи и амбициозни мечти, Phia се превръща в един от най-обещаващите AI стартъпи в модната индустрия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN