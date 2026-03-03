Миньори откриха гигантски кристал в балканска страна

Находката е с дължина 1,40 метра и широчина 1,20 метра

Кристал с дължина 1,40 метра и широчина 1,20 метра е изваден от дълбините на минно-металургичния комплекс „Трепча“ в Косово, съобщиха от дружеството, което управлява обекта.

„С особена гордост съобщаваме за извличането на този изключителен кристал от дълбините на нашата мина с впечатляващи размери: 1,40 метра дължина и 1,20 метра широчина“, се казва в официалното съобщение, цитирано от КосоваПрес.

Находката е направена в подземна галерия на Хоризонт XI от миньорите от смяна C. Ръководството изразява специална благодарност към екипа за проявения професионализъм, отдаденост и смелост при извличането на кристала.

„Благодарение на тяхната работа това природно съкровище беше извадено от сърцето на подземната Трепча“, допълват от дружеството.

От комплекса подчертават, че редкият минерален образец е не само природен феномен, но и символ на десетилетната миньорска традиция и упоритостта на поколенията миньори в „Трепча“.

