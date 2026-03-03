Цената на златото расте на всеки час

Цената на благородния метал е скочила с около 3,4% тази сутрин

Цената на златото расте почасово и от началото на деня е отбелязала силен скок, достигайки около 542 000 динара за унция. Tова покачване стимулира търсенето от инвеститори, които търсят сигурно убежище за капитала си в периоди на нестабилност.

Анализатори от Gold&Co. Serbia посочват, че текущият ръст може да е началото на нов дългосрочен цикъл на поскъпване на златото, подкрепен от комбинация от геополитическо напрежение, парична политика на централните банки и засилена нужда на инвеститорите от сигурни активи.

„Нарастващото геополитическо напрежение, войната между Иран, Израел и САЩ, засили несигурността на финансовите пазари и страховете от инфлация, което отново насочи инвеститорите към златото. Само тази сутрин, от отварянето на борсата, цената на благородния метал е скочила с около 3,4%. Ръстът не се ограничава до краткосрочни движения – данните показват, че цената е нараснала с почти 14% за последния месец и с до 46,32% за последните шест месеца“, заяви Душан Гайич, съсобственик на Gold&Co. Serbia, цитиран от БГНЕС.

Анализаторите посочват, че този цикъл на поскъпване на златото е силно подкрепен от институционалното търсене, главно от покупки на централни банки, включително от Национална банка на Сърбия, както и от засиленото навлизане на частни инвеститори чрез физическо злато и инвестиционни фондове.

Според оценки на международни институции значителна част от глобалното търсене идва от страни като Китай, Полша, Казахстан и Бразилия, като част от покупките на централните банки не се отразяват в официалната статистика.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN