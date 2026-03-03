Дронови атаки в Близкия изток са засегнали три центъра за данни на Amazon

Компанията заяви, че работи възможно най-бързо за възстановяване на услугите в засегнатите райони

Amazon съобщи, че три от нейните центрове за данни в Близкия изток са били повредени при удари с дронове, свързани с конфликта между Съединените щати и Иран в региона. Компанията уточнява, че инцидентите са част от по-широката ескалация на напрежението.

Снимка: Getty Images/iStock

Две съоръжения в Обединените арабски емирства са били директно поразени, а трети обект в Бахрейн е пострадал при удар с дрон в непосредствена близост. Това става ясно от актуализация на таблото за състоянието на облачната услуга Amazon Web Services (AWS), публикувана в понеделник следобед.

По информация на компанията, ударите са причинили структурни щети и прекъсвания на електрозахранването на инфраструктурата. В отделни случаи се е наложило активиране на противопожарни системи, което е довело и до допълнителни повреди от вода. От Amazon подчертават, че работят в тясно сътрудничество с местните власти и поставят безопасността на служителите си като основен приоритет по време на възстановителните дейности.

Облачният бизнес на Amazon допълни, че атаките са станали в неделя сутринта, малко след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда. Първоначално AWS съобщи, че „обекти“ са ударили център за данни в ОАЕ, предизвиквайки искри и пожар, а по-късно информира, че разследва проблеми с електрозахранването и свързаността в обект в Бахрейн. В понеделник компанията потвърди, че прекъсванията са резултат от удари с дронове.

Компанията заяви, че работи възможно най-бързо за възстановяване на услугите в засегнатите райони, но предупреди, че процесът може да отнеме време заради естеството на физическите щети. AWS препоръча на клиентите си в региона да архивират данните си и при необходимост да прехвърлят работните си натоварвания към други центрове на AWS по света.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN