×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
77.95 $/барел
Bitcoin
$67,983.7
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
77.95 $/барел
Bitcoin
$67,983.7
Свят Дронови атаки в Близкия изток са засегнали три центъра за данни на Amazon

Дронови атаки в Близкия изток са засегнали три центъра за данни на Amazon

bTV Бизнес екип

Компанията заяви, че работи възможно най-бързо за възстановяване на услугите в засегнатите райони

Amazon съобщи, че три от нейните центрове за данни в Близкия изток са били повредени при удари с дронове, свързани с конфликта между Съединените щати и Иран в региона. Компанията уточнява, че инцидентите са част от по-широката ескалация на напрежението.

Снимка: Getty Images/iStock

Две съоръжения в Обединените арабски емирства са били директно поразени, а трети обект в Бахрейн е пострадал при удар с дрон в непосредствена близост. Това става ясно от актуализация на таблото за състоянието на облачната услуга Amazon Web Services (AWS), публикувана в понеделник следобед.

По информация на компанията, ударите са причинили структурни щети и прекъсвания на електрозахранването на инфраструктурата. В отделни случаи се е наложило активиране на противопожарни системи, което е довело и до допълнителни повреди от вода. От Amazon подчертават, че работят в тясно сътрудничество с местните власти и поставят безопасността на служителите си като основен приоритет по време на възстановителните дейности.

Какво е Ормузкия проток и защо е толкова важен?

Облачният бизнес на Amazon допълни, че атаките са станали в неделя сутринта, малко след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда. Първоначално AWS съобщи, че „обекти“ са ударили център за данни в ОАЕ, предизвиквайки искри и пожар, а по-късно информира, че разследва проблеми с електрозахранването и свързаността в обект в Бахрейн. В понеделник компанията потвърди, че прекъсванията са резултат от удари с дронове.

Компанията заяви, че работи възможно най-бързо за възстановяване на услугите в засегнатите райони, но предупреди, че процесът може да отнеме време заради естеството на физическите щети. AWS препоръча на клиентите си в региона да архивират данните си и при необходимост да прехвърлят работните си натоварвания към други центрове на AWS по света.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата