5 признака, че шефът ви вреди на работната среда

Лошите шефове създават сериозно напрежение в екипа

Всеки поне веднъж е имал проблеми да разговаря с шефа си. В проучване на консултантската компания за здравен мениджмънт Keas.com, е установено, че 77% от служителите в САЩ изпитват физически симптоми на стрес от лоши шефове, проявяващи такива черти, а тези с некомуникативни мениджъри са с 60% по-склонни да претърпят сърдечна травма. European CEO разглеждa пет черти на лошия мениджър и как те могат да повлияят на работната среда.

Снимка: Getty Images/iStock

Лоша комуникация

Лошите мениджъри нямат умението да комуникират позитивно идеите си и да дават насоки. Шефовете с тази черта са склонни често да променят мнението си по важни аспекти като очаквания и крайни срокове, което кара служителите да се чудят кога ще си променят мнението отново. Проучване на Harris Interactive и компанията за управление на таланти Development Dimensions International установи, че половината от работниците казват, че шефовете им не общуват с колегите си за идеи как да решат даден проблем, като дават малко насоки или подкрепа.

Микромениджмънт

Неспособни да сътрудничат като екипни играчи, тези мениджъри обичат да имат контрол и не се доверяват на подчинените си, като са склонни или да запазят работата за себе си, или да се насочват към колегите, за да се уверят, че тя се извършва правилно. В книгата си „Ръководството за оцеляване в микромениджмънта“ авторът Хари Чембърс съобщава, че 79% от анкетираните са заявили, че са били подложени на микромениджмънт.

Снимка: Getty Images/iStock

Промени в настроението

Мениджърите със силни промени в настроението и мърморещо отношение са склонни да създават негативна работна среда. Тези, които са твърде фокусирани върху това да накарат другите да почувстват своите фрустрации, могат да източат живота на работната сила. 65% от служителите биха предпочели нов мениджър пред повишение на заплатата, като трима от всеки четирима служители съобщават, че шефът им е най-лошата и най-стресираща част от работата им.

Липса на признателност

Похвалата не е нещо естествено за лошите шефове, които или не успяват да оценят колегите си положително, или са склонни да запазят одобрението си за тях. Приемането на похвали за идеите или работата на другите е посочено от служителите като ярък пример за лошо поведение на шефа в глобално проучване.

Тормоз

Шефовете често могат използват агресивни лидерски тактики, за да поемат контрол. Повечето от тези типове шефове обикновено не се интересуват на чии пръсти стъпват, за да се изкачат по корпоративната стълбица. Според Института за тормоз на работното място, приблизително 27% от работниците в САЩ са жертви на тормоз на работното място, като около 45% от тези случаи са свързани с шефове.

Лошите шефове не просто създават напрежение в екипа — те влияят на психичното и физическото здраве на служителите. Разпознаването на грубо поведения е първата стъпка към създаване на по-здравословна и устойчива работна среда, в която уважението и доверието заемат централно място.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN