Последвайте ни
Свят До 2000 евро на месец без данъци: Германия насърчава пенсионерите за продължават да работят

До 2000 евро на месец без данъци: Германия насърчава пенсионерите за продължават да работят

bTV Бизнес екип

Инициативата е част от усилията на германските власти за справяне с недостига на работна сила

Германското официално одобри законопроект, чиято цел е да стимулира трудовата активност след пенсиониране, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Снимка: Getty Images/iStock

Съгласно предложения текст, пенсионерите, които продължат да работят, ще могат да получават месечен доход до 2000 евро без облагане с данъци. Предвижда се мярката да влезе в сила в началото на следващата година. От 2026 до 2030 г. това ще струва на държавния бюджет около 890 милиона евро годишно под формата на пропуснати данъчни приходи.

8250 лв. за Нова година във Велинград - толкова излиза да празнувате и в Дубай

Инициативата е част от по-широки усилия на германските власти за справяне с недостига на работна сила, който се задълбочава с всяка изминала година.

По данни от демографски анализ на вътрешното министерство, до 2030 г. трудоспособното население на Германия ще намалее с около 6,3 милиона души спрямо 2010 г. Това намаление би могло да доведе до спад на брутния вътрешен продукт на човек от населението, тъй като съотношението между работещи и пенсионери ще се влоши.

