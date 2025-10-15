До 2000 евро на месец без данъци: Германия насърчава пенсионерите за продължават да работят

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германското официално одобри законопроект, чиято цел е да стимулира трудовата активност след пенсиониране, съобщава Ройтерс, цитира БТА.
Съгласно предложения текст, пенсионерите, които продължат да работят, ще могат да получават месечен доход до 2000 евро без облагане с данъци. Предвижда се мярката да влезе в сила в началото на следващата година. От 2026 до 2030 г. това ще струва на държавния бюджет около 890 милиона евро годишно под формата на пропуснати данъчни приходи.
Инициативата е част от по-широки усилия на германските власти за справяне с недостига на работна сила, който се задълбочава с всяка изминала година.
По данни от демографски анализ на вътрешното министерство, до 2030 г. трудоспособното население на Германия ще намалее с около 6,3 милиона души спрямо 2010 г. Това намаление би могло да доведе до спад на брутния вътрешен продукт на човек от населението, тъй като съотношението между работещи и пенсионери ще се влоши.
