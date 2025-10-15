Колко процента от незрящите в България работят?

Какво показва статистиката?

На 15 октомври светът отбелязва Международният ден на белия бастун. Този ден е символ на самостоятелността и независимостта на хората с увредено зрение.

Според данни на Съюза на слепите в България, цитирани от Български център за нестопанско право, у нас има над 5000 незрящи в трудоспособна възраст. От тях обаче едва около 550 души имат работа. Това означава, че само около 11% от незрящите в България са трудово заети. Останалите над 88% остават извън пазара на труда, често не поради липса на желание, а поради недостъпна среда, стереотипи и ограничени възможности за професионална реализация.

Снимка: iStock

Тези данни се вписват в по-широка европейска тенденция. По данни от сайта на Гласът на слепите и частично зрящите хора в Европа, става ясно, че в Европа средното ниво на безработица сред тези лица надхвърля 75%. Жените са по-застрашени както от слепота, така и от безработица – показател, който отразява не само социални, но и здравни неравенства. Загубата на зрение често е свързана със старостта – всеки трети човек над 65 години е изправен пред частична или пълна загуба на зрението, а 90% от хората с увредено зрение са именно в тази възрастова група.

Според Световната здравна организация, още през 2010 г. в Европа са живели 2,55 милиона слепи и 23,8 милиона души с увредено зрение – общо над 26 милиона европейци, които се борят с ежедневни зрителни затруднения.

Снимка: iStock

Въпреки тревожната статистика, има и лъч надежда. Данните показват, че владеенето на английски език значително увеличава възможностите за заетост – 90% от незрящите, които говорят езика, намират работа по-лесно. Това доказва, че образованието и достъпът до обучение са ключови за интеграцията на хората с увредено зрение.

На този 15 октомври нека си припомним, че белият бастун не е символ на безпомощност, а на свобода и достойнство. Истинската зрялост на едно общество се измерва не с това колко съчувствие проявява, а с това колко възможности дава.

