5 неща, които се промениха след приемане на еврото

Ето част от нещата, които се промениха след 1 януари

След като България официално прие еврото на 1 януари 2026 г., страната навлезе в нов етап от икономическото си развитие. Смяната на националната валута не беше просто техническа промяна, а процес, който засегна ежедневието на милиони българи. Кои обаче бяха най-осезаемите промени за гражданите в първите месеци след въвеждането на еврото?

1. Период на двойно обращение

Снимка: bTV

Една от първите промени бе, че в рамките на първия месец на 2026 г. гражданите можеха да извършват плащания както в лева, така и в евро. Този период ще приключи на 1 февруари 2026 г., така че към момента на написването на тази статия, оставят няколко дни, в които можеше да плащате с български левове в магазините.

2. Цените на храните

От началото на годината цената на малката потребителска кошница е скочила със 75 евроцента. Всички продукти в нея струват 58,80 евро. Синдикалистите наблюдават изменението в цените на 20 основни храни и на бензина в над 600 магазина в цялата страна от юни миналата година. За тези 7 месеца стойността на малката потребителска кошница се увеличава общо с 2 евро или над 3% и половина.

3. Ползите за бизнеса

Снимка: iStock

След като сме официално част от еврозоната, българските компании могат да се възползват от по-ниски разходи и по-добри условия за растеж. Например трансакции в евро между България и други страни от ЕС няма да се нуждаят от валутно превалутиране. Ще отпаднат разходи за транзакции и плащане на банката за превалутиране. Разходите за конвертиране и спредовете ще изчезнат при експорт и импорт.

4. Кредити, лихви, сметки

От деня на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро се считат за заеми в евро. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти. Същото важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за заеми, независимо дали те са заеми в левове или заеми с валутна клауза в евро.

Ако договореният лихвен процент по заема е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото.

5. Банкоматите и еврото

Снимка: iStock

След официалното приемане на еврото в България на 1 януари 2026 г., банкоматите в страната вече пускат евробанкноти. Всички банкови сметки са превалутирани автоматично, а от устройствата може да се тегли само евро.

Български левове ще могат да се внасят на банкомат до 31 януари 2026 г. включително, съгласно предвижданията за приемане на еврото. През този едномесечен преходен период (01.01.2026 - 31.01.2026) устройствата ще приемат левове, но тегленията ще бъдат в евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN