БГ Бизнес Близо 1 милиард стотинки ще останат непохарчени и необменени

Близо 1 милиард стотинки ще останат непохарчени и необменени

bTV Бизнес екип

По-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение

Огромно количество от най-дребните български монети няма да бъдат похарчени и обменени, каза Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, на форум в София.

Близо половината монети с номинал 1 стотинка, или около 900 милиона броя, ще останат у притежателите си и никога няма да бъдат предадени в централната банка, обясни Лингорски. Част от стотинките ще бъдат запазени за спомен, други ще паднат, ще се търкулнат и ще изчезнат без следа, трети ще се скрият в ъгълчето на джоб, на стар портфейл или на дъното на чанта.  

Еврото поскъпна до най-висок връх от юни 2021 г.

Левовете и стотинките все още могат да бъдат похарчени - до 31 януари. След това еврото ще остане единствено средство за разплащане. Изостаналите български парични знаци ще се обменят без такси във всички банки и в пощите (където няма банкови офиси) до 30 юни. След това ще могат да бъдат заменяни с евро само на касите на БНБ - дори след 5, 10 или повече години, пише "Сега". 

По-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение, сочат данните на Централната ни банка. Преобладават разплащанията в евро. Според Илия Лингорски до средата на годината 90% от старата българска валута вече ще е предадена в БНБ (в момента този процент е малко под 70 на сто).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

