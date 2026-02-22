10 скъпи неща, които крал Чарлз III притежава

Той харесва скъпи коли и часовници

Когато става дума за лично богатство, малко фигури в света предизвикват толкова любопитство, колкото британският монарх Чарлз III. Освен че оглавява институция с вековна история, той е и наследник на внушителни активи – от исторически имоти и земи до произведения на изкуството и уникални колекции.

Макар значителна част от кралските активи да принадлежат на короната, а не лично на монарха, границата между институционално и лично богатство често поражда въпроси. Какви реално са най-скъпите неща, които Чарлз III притежава? И каква е тяхната стойност в съвременен икономически контекст?

В следващите редове разглеждаме най-впечатляващите активи, свързани с британския крал — и защо те са повече от символ на лукс, а стратегически активи с историческо и финансово значение.

10. Къща Кларънс

Разположена на търговския център The Mall в град Уестминстър, тази голяма резиденция е прикрепена към двореца Сейнт Джеймс и споделя градината на двореца. В продължение на близо 50 години, от 1953 до 2002 г., тя е била дом на кралица Елизабет, кралицата майка, но от смъртта ѝ е официалната резиденция на Чарлз. Къщата е на четири етажа и е претърпяла обширни реконструкции и преустройства през годините, най-вече след Втората световна война, като е останала сравнително малка част от оригиналната структура.

Крал Чарлз е посрещал много представители от всички сфери на живота, включително всички четиринадесет държави, участващи в Световната купа по ръгби през 2013 г., както и организатори на турнири. Домът разполага и с голяма част от колекцията на кралиците майки, включително китайски порцелан и часовник Томпион, изработен за Уилям III в двореца Кенсингтън.

9. Aston Martin DB6 MK II

Произведен от септември 1965 г. до януари 1971 г., DB6 има най-дългия производствен период до тази дата от всички модели на Aston Martin. Колата е била управлявана от принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън след сватбата им в Лондон през 2011 г. и е била подарък за Чарлз за 21-ия му рожден ден, като се твърди, че е работила на етанол, който се произвежда от отпадъчно червено вино.

Колата има максимална скорост от 240 км/ч, ускорение от 0 до 100 км/ч за 8,4 секунди и са произведени само 1788 бройки, което я прави доста колекционерска вещ, пише Humans.

Построена в края на 18-ти век, къщата е закупена през 1980 г. от херцогство Корнуол, като принц Чарлз преустройва къщата в георгиански стил с неокласически допълнения през 1987 г.

Градините на къщата са големи и приемат почти 30 000 посетители годишно, като всички градини и основната къща се управляват при строги екологични принципи.

Във фермата са инсталирани слънчеви панели, а къщата се отоплява с котел на дървени стърготини. Освен това отпадъците от къщата се филтрират през естествена канализационна система, а използването на аерозоли е забранено в къщата през 80-те години на миналия век.

Цената, платена за резиденцията Хай-гроув от принца, в момента е неизвестна.

7. Audi A8 Limousine

Следващият избор на автомобил за принц Чарлз, Audi A8 Limousine, разполага с 3,0-литров V-6 двигател с турбокомпресор и мощност 340 к.с. Колата има задвижване на всички колела, осемстепенна автоматична скоростна кутия, пневматично окачване, а опционалната система за окачване сканира пътя за несъвършенства и го настройва.

Колата струва около 84 000 долара, разполага с предни и задни стабилизиращи щанги, електрическо сервоуправление, интеграция с iPod и вградено зареждане. Колата е оборудвана със система за съраунд звук Bose, която включва 14 високоговорителя, централен високоговорител и субуфер.

Технологията е станала толкова напреднала в гамата на Audi A8, че учените от компанията дори са включили отопляема задна поставка за крака, за да направят по-дългите пътувания по-комфортни.

6. Домът на Бъркхол

Това имение от 53 000 акра се намира на Роял Дий-сайд в Абърдийншир, Шотландия, и е построено през 1715 г. Бъркхол е наследен от Чарлз от кралица Елизабет, кралицата майка, след смъртта ѝ през 2002 г.

Имотът е добре познат със своите градини, които са били основно реставрирани от принца през последните 14 години и са били повредени от наводнението през 2015 г. от бурята Франк.

5. Jaguar XJ

С повишени нива на престиж и комфорт, Jaguar XJ Premium на принц Чарлз има скорост от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунди. Колата има максимална скорост от 250 км/ч и цената му се смята за някъде около 70 000 долара.

3,0-литровият дизелов двигател с мощност 300 к.с. предлага подобрена производителност и по-голяма икономия на гориво, докато интериорът е с кожени седалки в цвят слонова кост с контрастни шевове Oyster.

Всички седалки в колата имат индивидуални отоплителни системи, а някои от технологиите от външната страна на автомобила включват All Surface Progress Control и функция за спускане по наклон, която контролира скоростта на автомобила при по-стръмни наклони. С Jaguar Smart Key в джоба или чантата ви, XJ се отключва автоматично, когато дръпнете дръжката на вратата, а двигателят стартира с натискане на бутон.

4. Дом в Кармартеншир

Разположен в Кармартеншир, уелският дом на принца на Уелс е закупен от самия него през 2006 г., а подобренията на имота и околните площи са завършени през 2007 г.

Земята се състои от около 192 акра, от които 150 акра са пасища и паркове, а около 40 акра гора. Топлата вода и отоплението се осигуряват от котел на дървесни стърготини, който използва местна дървесина, намалявайки използването на изкопаеми горива и дългосрочните емисии на въглероден диоксид.

Има 200 акра земя, която е смесица от гори, неравен терен и ливади, осигуряващи разнообразни местообитания за дивата природа. Къщата понякога се използва като ваканционен имот през летните месеци и когато Чарлз не е в резиденцията.

3. Часовник Patek Philippe

Казват, че серията часовници Patek Philippe е една от най-добрите, а принц Чарлз я прави много трудно забележима, тъй като постоянно я пъха в ръкава си. Често се твърди, че часовниците от този калибър струват между 50 000 и 150 000 долара. Часовници като Patek Philippe Perpetual Calendar са с платинен безел, а някои имат и рядък черен циферблат.

2. Трансилвански имоти

По време на посещение в Румъния през 1998 г. той се влюбва в страната и принц Чарлз закупува два имота в Трансилванския регион на Румъния, единият през 2006 г., а другият през 2010 г. Първият дом е закупен в малкото саксонско село Вискри, което оттогава е обявено за обект на световното културно наследство, а вторият дом е закупен в село Заланпатак. Въпреки че прекарва само няколко дни в годината в района поради натоварения си график, той често отдава домовете под наем на почиващи за останалата част от годината. Първата къща предлага зашеметяваща гледка към Карпатите и включва три двойни спални, две бани и кухня, като навън растат зеленчуци.

Втората къща разполага с пет двойни спални със самостоятелни бани и трапезария с високи тавани, издигнати над главите на гостите.

1. Херцогство Корнуол

Херцогство Корнуол е частно имение, създадено от Едуард III през 1337 г., за да осигури независимост на сина и наследник, принц Едуард.

Принцът на Уелс става 24-ият херцог на Корнуол при възкачването на кралицата на трона през 1952 г. Херцогството се състои от 53 408 хектара земя в 23 графства, но по-голямата част се намира в Югозападна Англия.

Херцогството разполага с 3500 индивидуални обекта за отдаване под наем, включително животновъдни ферми, търговски обекти и жилищни имоти, като част от имението са и вили за почивка под наем в Корнуол и на островите Сицилия.

