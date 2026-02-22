Вълна от туристи в този древен римски град, който е 10 пъти по-голям от Дисниленд

Той се намира в наша съседка

В страна, изобилстваща с археологически находки, древният град Ефес в провинция Измир, Западна Турция, е истинската перла сред тях. През 2025 г. около 2,5 милиона души са посетили останките на този гръко-римски пристанищен град. Основан още през 10-ти век пр.н.е., обектът на световното наследство на ЮНЕСКО обхваща 1600 акра – около десет пъти повече от Дисниленд – и съдържа множество исторически чудеса.

Ефес някога е бил оживен търговски център, разположен при устието на река Кайстрос близо до Егейско море, и свързвал изтока с запада. Градът е оставил отпечатък върху лидери като Александър Велики, Антоний и Клеопатра. Днес откритите руини датират предимно от римския период и са сред най-добре запазените примери за римския метрополис. Улиците, павирани с мрамор, статуите на видни граждани и цветно боядисаните религиозни и граждански сгради разкриват древната елегантност на града, предава CNN.

Сред архитектурните забележителности са Храмът на Адриан, със своите богато украсени арки, и Библиотеката на Целз, където някога са се съхранявали над 12 000 свитъка. По улица „Кюретес“ се откриват останките на публичен дом с ранна рекламна гравюра и статуя на Приап, а обществени тоалетни и бани демонстрират изключителните инженерни умения на римляните. Посетителите могат да разгледат и терасовидните къщи на аристократи, с рисувани фрески, мозайки и частни бани с топла и студена вода.

Пританейонът е важна сграда, където някога е поддържан свещен пламък, символизиращ жизнената сила на града. Статуи на Артемида от 7 век пр.н.е. свидетелстват за религиозното значение на града, като храмът ѝ е бил един от най-големите гръцки храмове и място на исторически събития. По-късно Ефес се утвърждава като център на ранното християнство, а Домът на Дева Мария и Големият театър с 25 000 места остават сред най-значимите атракции.

Харбър Стрийт, някога оживен път към пристанището, днес показва сухия пейзаж, но правителствени планове предвиждат възстановяване на канала и повторно свързване с морето. Ако проектът бъде реализиран, посетителите ще могат отново да пристигат по вода в Ефес, за първи път от над две хилядолетия.

