Крал Чарлз купува 221 акра земя за създаване на AI проект

Какво означава Crown Estate?

Негово Величество крал Чарлз III значително разшири имотното си портфолио. Наскоро е закупен обширен парцел от 221 акра земеделска земя в графство Оксфордшир. За терена вече е подадено искане за строително разрешение с цел изграждане на 400 жилищни сгради, както и създаване на офисни пространства, лаборатории и производствени съоръжения. Парцелът се намира в близост до научния и иновационен кампус Harwell в Оксфордшир. Плановете включват пряка връзка с технологичния напредък в сферата на изкуствения интелект, предава Hello Magazine.

Снимка: Getty/Instagram

Главният изпълнителен директор на Crown Estate, Дан Лабад, коментира предстоящото развитие така: „Научната, иновационната и технологичната общност във Великобритания непрекъснато разширява границите на възможното – от изкуствения интелект до високотехнологичното производство. Но този прогрес изисква специализирани лаборатории и качествени жилищни пространства. Целта на Harwell East е да предостави точно такава среда, в която науката може да процъфтява, а икономическият растеж – да се ускори не само в региона, но и на национално ниво.“

Crown Estate се ангажира да инвестира 1,5 милиарда паунда в британския сектор на науката, технологиите и иновациите в рамките на следващите 15 години. Новата придобивка се разглежда като сериозна крачка напред в изпълнението на този ангажимент.

Снимка: Getty/Instagram

Какво всъщност представлява Crown Estate ?

Това е колекция от имоти и земи, които са собственост на действащия монарх по „право на Короната“, което означава, че са притежание на монарха по време на управлението му. Въпреки това, те не представляват лична собственост – монархът не може да ги продава, нито да присвоява приходите от тях. Crown Estate включва не само кралски имоти, но и разнообразни инвестиции, сред които има и такива в морската вятърна енергетика.

В допълнение към имотите под управлението на Crown Estate, крал Чарлз притежава и няколко резиденции, които са негова лична собственост. Става въпрос за Сандрингам Хаус в Норфолк и замъка Балморал в Шотландия – наследени от майка му, кралица Елизабет II. Сред любимите му частни домове е Хайгроув в Глостършир, както и Бъркхол, неговото шотландско убежище.

След като наследи титлата херцог на Корнуол, принц Уилям пое управлението на херцогството Корнуол, което го направи най-големия частен земевладелец във Великобритания с активи на стойност приблизително 1,2 милиарда паунда. Имението инвестира в различни области – от търговски центрове до известни спортни съоръжения като Овалното крикетно игрище.

Доходите на Уилям от херцогството достигат почти 23 милиона паунда годишно, като същите покриват разходи за неговото домакинство. Макар да не разкрива точния размер на платения данък, неговият личен секретар подчерта, че принцът заплаща максималната ставка по данък доход.

