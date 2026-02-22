На този остров има изкуствена „гора“, която охлажда през лятото

Тя се захранва от слънчеви панели, преобразуващи слънчевата светлина в енергия за климатика

На остров Геван посетителите могат спокойно да се разхождат дори през горещ летен ден благодарение на една впечатляваща иновация - климатизирана „гора“. По централната ос на острова се простира крайбрежна алея с дължина 450 метра, известна като Кристалната алея. Въпреки че е открита на открито, температурата ѝ се поддържа изкуствено, което прави разходките комфортни.

Алеята е покрита с дървовидни конструкции, които осигуряват защита от директна слънчева светлина и едновременно събират охладен въздух, който се подава от отвори под пода. В Катар подобна климатизация на открито не е новост – паркове като Ал Гарафа и Ум Ал Сеним, както и търговски зони като Al Hazm Mall и West Walk, вече използват студени въздушни струи за комфорт на посетителите, предава CNN.

На остров Геван обаче това е достигнало ново измерение. Кристалната алея предлага сянка от изкуствени клони, украсени с 10 тона кристали, които ѝ дават името. Те се захранват от слънчеви панели, преобразуващи слънчевата светлина в енергия за климатика. Мини фонтани добавят прохлада и усещане за свежест. С температура около 21–23 градуса по Целзий през цялата година, мястото бързо се превърна в популярна туристическа дестинация.

Освен климатизацията, кристалните дървета създават уникален визуален пейзаж, често споделян в социалните медии. В пода на алеята са вградени около 180 кристални панели, съдържащи изложби с теми като пустиня, сняг, гора, море и индустрия. Там могат да се видят експонати на животни, пейзажи и културни мотиви, включително камилски кервани и музикални инструменти, които впечатляват както децата, така и възрастните.

Преди да се превърне в туристическа атракция, остров Геван е бил строителна площадка за луксозния район „Перлата“. Днес той е разделен на три зони: източният край е за частни вили, централната част предлага пешеходни маршрути, магазини, кафенета и художествени инсталации, а западната третина ще приюти хотелски комплекс с голф игрище и други съоръжения за отдих.

По крайбрежието се простира алея с ресторанти, оградена от стъклени дървета, вдъхновени от американския художник Дейл Чихули. Има и спирка за водни таксита, които свързват острова с централното пристанище Porto Arabia на The Pearl. В югозападната част се строи петзвезден комплекс Corinthia Gewan Island с хотелски стаи, апартаменти, голф игрище и частен плажен клуб.

