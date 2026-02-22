BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
70.52 $/барел
Bitcoin
$68,091.4
Последвайте ни
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
70.52 $/барел
Bitcoin
$68,091.4
Свят На този остров има изкуствена „гора“, която охлажда през лятото

На този остров има изкуствена „гора“, която охлажда през лятото

bTV Бизнес екип

Тя се захранва от слънчеви панели, преобразуващи слънчевата светлина в енергия за климатика

На остров Геван посетителите могат спокойно да се разхождат дори през горещ летен ден благодарение на една впечатляваща иновация - климатизирана „гора“. По централната ос на острова се простира крайбрежна алея с дължина 450 метра, известна като Кристалната алея. Въпреки че е открита на открито, температурата ѝ се поддържа изкуствено, което прави разходките комфортни.

Алеята е покрита с дървовидни конструкции, които осигуряват защита от директна слънчева светлина и едновременно събират охладен въздух, който се подава от отвори под пода. В Катар подобна климатизация на открито не е новост – паркове като Ал Гарафа и Ум Ал Сеним, както и търговски зони като Al Hazm Mall и West Walk, вече използват студени въздушни струи за комфорт на посетителите, предава CNN

Снимка: Getty Images / iStock

На остров Геван обаче това е достигнало ново измерение. Кристалната алея предлага сянка от изкуствени клони, украсени с 10 тона кристали, които ѝ дават името. Те се захранват от слънчеви панели, преобразуващи слънчевата светлина в енергия за климатика. Мини фонтани добавят прохлада и усещане за свежест. С температура около 21–23 градуса по Целзий през цялата година, мястото бързо се превърна в популярна туристическа дестинация.

Освен климатизацията, кристалните дървета създават уникален визуален пейзаж, често споделян в социалните медии. В пода на алеята са вградени около 180 кристални панели, съдържащи изложби с теми като пустиня, сняг, гора, море и индустрия. Там могат да се видят експонати на животни, пейзажи и културни мотиви, включително камилски кервани и музикални инструменти, които впечатляват както децата, така и възрастните.

Остров въвежда лимит на туристите и забранява чадърите това лято

Преди да се превърне в туристическа атракция, остров Геван е бил строителна площадка за луксозния район „Перлата“. Днес той е разделен на три зони: източният край е за частни вили, централната част предлага пешеходни маршрути, магазини, кафенета и художествени инсталации, а западната третина ще приюти хотелски комплекс с голф игрище и други съоръжения за отдих.

По крайбрежието се простира алея с ресторанти, оградена от стъклени дървета, вдъхновени от американския художник Дейл Чихули. Има и спирка за водни таксита, които свързват острова с централното пристанище Porto Arabia на The Pearl. В югозападната част се строи петзвезден комплекс Corinthia Gewan Island с хотелски стаи, апартаменти, голф игрище и частен плажен клуб. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата