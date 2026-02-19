Бившият принц Андрю ощетил британското семейство с 12 млн. паунда, за да прикрие секс скандал

Днес той бе арестуван

Британският принц Андрю е арестуван. Бившият принц е арестуван по подозрение за злоупотреба с публична длъжност и е в ареста, пише BBC. Но това не е първият път, в който бившият принц завлича репутацията на крлаското семейство надолу.

Заема от кралското семейство

Снимка: Getty Images

Бившият принц Андрю не е върнал 12 милиона паунда (17 милиона долара), заети от членове на кралското семейство, за да финансира споразумението си с Вирджиния Джуфре относно обвинения в сексуално насилие, според The ​​Sun.

Вестникът съобщи, че покойната кралица Елизабет II е допринесла със 7 милиона паунда за извънсъдебното споразумение от 2022 г.

Към тази сума, още 3 милиона паунда са дошли от наследството на принц Филип, който почина през 2021 г. Съобщава се също, че тогавашният принц Чарлз е дарил 1,5 милиона паунда, като други членове на кралското семейство са добавили по-малки суми.

Източник, цитиран от вестника, казва: „Андрю не е върнал нито цент.“

Бившият херцог на Йорк е постигнал споразумение с Джуфре за 12 милиона паунда през март 2022 г., без да признае отговорност. Той винаги е отричал всякакви нарушения.

Скандалът

Снимка: Getty Images

Джуфре, американска гражданка, твърди, че е била трафикирана от покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епщайн, за да прави секс с Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както е известен сега, три пъти, включително когато е била на 17 години.

Според сведенията Андрю е планирал да изплати парите, като продаде швейцарското си ски шале във Вербие, оценено на около 19 милиона паунда. Но се твърди, че продажбата е генерирала малка или никаква печалба поради големия ипотечен дълг.

Съобщава се, че кралското семейство се е съгласило да финансира споразумението, за да сложи край на скандала преди платинения юбилей на кралица Елизабет II през 2022 г.

Случаят последва широко критикуваното интервю на Андрю за BBC от 2019 г., в което той отрече обвиненията и заяви, че е бил в ресторант Pizza Express на една от въпросните дати.

