Този балкански мост е обявен за най-красивия в света

Мостът е обект на световното наследство

Различните структури, които хората са изграждали през историята, не само продължават да ни служат и днес, но и действат като непоклатимо доказателство за нашите творчески усещания и иновативни инженерни умения. Мостовете са отличен пример и много от тях успяват да бъдат абсолютно зрелищни за гледане.

Ето защо Time Out е съставил списък с най-впечатляващите от всички. От разпознаваеми забележителности като пристанището в Сидни и Бруклинския мост до отдалечени скандинавски галерийно-хибридни пространства и местни перуански въжени пътеки, има много неща, на които да се възхитите.

Но най-красивият на цялата планета? Това би бил Стари мост в Босна и Херцеговина. Името му буквално се превежда като „стар мост“, въпреки че всъщност не е толкова стар.

„Околният град Мостар е кръстен на Стари мост, чиято бледа каменна арка се извива на близо 25 метра над река Неретва от 1566 до 1993 г.“, пише сътрудникът на Time Out Обърн Скалон. „За съжаление, мостът е бил атакуван и разрушен като част от Босненската война през 1993 г., но местната гордост и международното финансиране са помогнали за възстановяването на любимата структура между 2001 и 2004 г., включително с камъни, събрани от реката отдолу.“

Както ЮНЕСКО описва моста, който е обект на световното наследство (и е определен за такъв през 2005 г.), той е „символ на помирение, международно сътрудничество и съвместно съществуване на различни културни, етнически и религиозни общности“.

На други места в списъка са мостът Double Decker Route в Индия, Златният мост във Виетнам и Кръговият мост в Дания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN