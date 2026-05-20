Журналист остави AI да управлява живота ѝ за година - резултатът е шокиращ

Експериментът показа колко опасно близо сме до зависимост

Изкуственият интелект вече не е просто инструмент за писане на имейли или автоматизация на задачи. За все повече компании той се превръща в дигитален съветник, анализатор и дори заместител на човешки роли. Но докъде може да стигне това?

Точно този въпрос си поставя технологичният журналист Джоана Стърн, която прекарва цялата 2025 година, използвайки AI за почти всяка част от ежедневието си. Резултатът е книгата I Am Not a Robot: My Year Using AI to Do (Almost) Everything, която вече предизвиква сериозни дискусии в технологичните и бизнес среди.

Стърн, дългогодишен журналист в The Wall Street Journal, провежда над 100 експеримента с различни AI системи. Част от тях изглеждат логични за корпоративния свят - автоматизиране на проучвания, анализ на информация и генериране на идеи. Други обаче навлизат в далеч по-чувствителни територии.

Тя използва AI за:

анализ на медицински сканирания;

заместване на човешки изследователски асистент;

психологически разговори под наблюдението на реален терапевт;

подготовка за интервюта и бизнес срещи;

комуникация с „AI приятел“.

Един от най-впечатляващите случаи е свързан с медицински преглед, при който AI система открива потенциален проблем в ехография на гърдата - детайл, който би могъл да остане незабелязан от човек. Последващите изследвания не откриват рак, но случаят показва потенциала на AI в здравеопазването.

Според Стърн това е пример как технологиите не заменят лекаря, а го правят по-ефективен. Именно този модел - „човек плюс AI“, все по-често се разглежда като бъдещето на висококвалифицираните професии.

Въпреки позитивите, основният извод на журналистката е по-скоро предупреждение към обществото и бизнеса.

„Когато започнеш да използваш AI, постепенно аутсорсваш голяма част от мозъка си“, казва тя. Това е тема, която вече тревожи редица компании. Все повече служители използват генеративен AI за анализи, презентации, маркетинг текстове и комуникация с клиенти. Според експерти подобна зависимост може да доведе до отслабване на критичното мислене, намаляване на експертните умения и рискове при вземане на стратегически решения.

Особено чувствителна е темата за младото поколение. По думите на Стърн децата ще израснат в свят, в който компютрите са „по-умни от тях“ в редица задачи. Това означава, че образованието и корпоративното обучение ще трябва да се фокусират не само върху работа с AI, но и върху умението той да бъде поставян под съмнение.

Историята на Стърн идва в момент, когато компаниите по света инвестират милиарди в AI инфраструктура и автоматизация. Само за последната година генеративният AI се превърна от експериментален инструмент в ежедневна част от работата в медии, банки, консултантски компании и технологични корпорации.

Практическите ползи вече са ясни:

по-бърза обработка на информация;

автоматизирано проучване;

по-ниски оперативни разходи;

повишена продуктивност.

Но експериментът на Стърн показва и другата страна - колкото повече AI участва в процесите, толкова по-важен става човешкият контрол. Самата тя признава, че продължава активно да използва AI в автомобила си за подготовка на интервюта и генериране на въпроси в движение. Но подчертава една граница: „Ще работя с AI, но няма да работя за него.“