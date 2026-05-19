Тези роботи могат да ушият следващата ви тениска (СНИМКИ)

Роботиката отдавна се опитва да навлезе в шивашката индустрия

Меките текстили са трудни за обработка от роботи, въпреки че те вече сглобяват автомобили, извършват операции и обработват товари на летища. При работа с игла и конец повечето роботи се затрудняват, което е една от причините почти всички дрехи в света да се произвеждат ръчно, предава BBC.

Според Кам Майърс, основател и изпълнителен директор на базираната в Калифорния компания CreateMe, основният проблем е подравняването на платовете по време на шиене. Затова компанията му използва различен подход – вместо шевове се прилага лепило, след което тъканите се притискат и щамповат. Роботите на CreateMe вече произвеждат дамско бельо, а скоро ще започнат и тениски, като се очаква по-широко производство в близко бъдеще.

Снимка: https://www.createme.com/



Роботиката отдавна се опитва да навлезе в шивашката индустрия, което би могло да върне производството в западните страни и да намали екологичния отпечатък. В същото време обаче това би застрашило милиони работни места в текстилния сектор. В момента само малък дял от дрехите във Великобритания и САЩ се произвеждат локално, но има търсене на „произведено в САЩ“ облекло, включително от американски памук.

Майърс посочва, че технологията позволява използване на различни материали като памук, вълна и кожа, а дори 10% прехвърляне на производството обратно в САЩ би било значима промяна. Използваното лепило е термосет, което го прави устойчиво на високи температури, а липсата на шевове позволява по-обтекаеми и анатомично оформени дрехи. Въпреки това, разнообразието от модели, цветове и кройки остава голямо предизвикателство за автоматизацията.

Автоматизацията може да има и значителен екологичен ефект – намаляване на текстилните отпадъци, свръхпроизводството и емисиите от транспорт. Според изследвания производството на тениски с роботи в Европа или САЩ може да намали въглеродните емисии с около 45%. Въпреки това пълното преместване на веригите за доставки остава трудно, тъй като процеси като боядисване и производство на прежда също трябва да бъдат адаптирани.

Компании като Robotextile разработват специални устройства, които могат да манипулират платове чрез въздух или засмукване, което улеснява автоматизацията. Според експерти пълното връщане на текстилното производство в Европа ще отнеме още години и вероятно ще се ограничи до специализирани продукти. Въпреки това някои специалисти смятат, че роботиката има голям потенциал в индустрията, макар че производството в Азия ще остане доминиращо и занапред.